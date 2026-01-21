Ventajas de la modernización

La modernización de la infraestructura de aplicaciones y los flujos de trabajo internos representa un cambio sistémico que transforma el modo en que las organizaciones operan y aportan valor.

En 2026, este cambio estará impulsado por tres factores principales:

El auge de la IA agéntica multiplica el retorno de la inversión potencial de las iniciativas de modernización.

multiplica el retorno de la inversión potencial de las iniciativas de modernización. Las ciberamenazas más complejas exigen respuestas más sofisticadas.

exigen respuestas más sofisticadas. Los usuarios han elevado el nivel de exigencia en cuanto a experiencias digitales.

En este informe ejecutivo, Christian Reilly, director técnico de Cloudflare, explica cómo las organizaciones líderes responden a estos desafíos, lo que les permite acelerar su crecimiento, innovar rápidamente y mantener su ventaja competitiva.