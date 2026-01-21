Ventajas de la modernización
Así es como las organizaciones líderes hacen que la innovación ágil no solo sea posible, sino inevitable
La modernización de la infraestructura de aplicaciones y los flujos de trabajo internos representa un cambio sistémico que transforma el modo en que las organizaciones operan y aportan valor.
En 2026, este cambio estará impulsado por tres factores principales:
- El auge de la IA agéntica multiplica el retorno de la inversión potencial de las iniciativas de modernización.
- Las ciberamenazas más complejas exigen respuestas más sofisticadas.
- Los usuarios han elevado el nivel de exigencia en cuanto a experiencias digitales.
En este informe ejecutivo, Christian Reilly, director técnico de Cloudflare, explica cómo las organizaciones líderes responden a estos desafíos, lo que les permite acelerar su crecimiento, innovar rápidamente y mantener su ventaja competitiva.
