Der Modernisierungsvorteil
Wie führende Unternehmen rasche Innovation nicht nur ermöglichen, sondern unvermeidlich machen
Die Modernisierung der Anwendungsinfrastruktur und interner Arbeitsabläufe stellt einen systemischen Wandel dar, der die Art und Weise neu gestaltet, wie Organisationen agieren und Mehrwert schaffen.
2026 wird dieser Wandel durch drei wesentliche Treiber bestimmt:
- Der Siegeszug agentenbasierter KI verspricht eine höhere Rendite von Modernisierungsmaßnahmen.
- Ausgeklügelte Cyberbedrohungen erfordern ausgeklügelte Reaktionen.
- Die Nutzer haben die Messlatte für digitale Erlebnisse höher gelegt.
In diesem Executive Briefing erfahren Sie von Christian Reilly, Field CTO bei Cloudflare, wie führende Unternehmen auf diese Herausforderungen reagieren, um ihr Wachstum zu beschleunigen, Innovationen schnell voranzutreiben und ihren Wettbewerbsvorteil zu verteidigen.
