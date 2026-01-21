Rapport Cloudflare 2026 sur l'innovation en matière d'applications, EMEA
Remanier l'architecture des applications pour renforcer la prise en charge de l'IA, la confiance et la rapidité
Dans la course aux avantages à tirer des nouvelles technologies, le processus de modernisation des applications (c’est-à-dire la création de fondations stables et flexibles sur lequels innover) change radicalement la donne.
Dans notre Rapport Cloudflare 2026 sur l'innovation en matière d'applications, nous avons interrogé plus de 800 dirigeants d’entreprise de la région EMEA afin de découvrir pourquoi la modernisation des applications n’est plus uniquement un objectif informatique, mais la clé d’un avantage concurrentiel.
Les principales entreprises ayant maîtrisé ce processus de modernisation constatent que :
- Une infrastructure à jour est la clé de voûte de la réussite de l’IA. Les entreprises leaders constatent un taux de réussite multiplié par 3 grâce à l’IA.
- Les mentalités concernant l’IA sont passées de l’adoption à l’intégration. 64 % des leaders ont déjà intégré l’IA à leurs portefeuilles existants.
- La sécurité constitue un multiplicateur de croissance. Lorsque les efforts en matière de sécurité et d’applications sont alignés, les entreprises ont quatre fois plus de chances d’atteindre une maturité avancée en matière d’IA.
- La simplicité est gagnante. Les leaders adoptent une stratégie offensive pour consolider leurs piles technologiques, 80 % suppriment activement les outils redondants et l’informatique fantôme (Shadow IT) afin d’agir plus rapidement.
Découvrez comment innover rapidement et à grande échelle en téléchargeant le rapport.
