En la carrera por aprovechar las nuevas tecnologías, el proceso de modernización de las aplicaciones — crear una base estable y flexible sobre la que innovar — es un factor decisivo.

En nuestro Informe de Cloudflare 2026 | Innovación en aplicaciones, hemos encuestado a más de 800 líderes de empresas en la región EMEA para descubrir por qué la modernización de las aplicaciones ya no es solo un objetivo de los departamentos de informática, sino que es la clave para mantener la ventaja competitiva.

Las organizaciones líderes que han dominado este proceso de modernización están descubriendo que:

Una infraestructura actualizada es un factor clave para el éxito de la IA. Los líderes obtienen una tasa de éxito 3 veces mayor con la IA.

Los líderes obtienen una tasa de éxito 3 veces mayor con la IA. La mentalidad en torno a la IA ha pasado de la adopción a la integración. El 91 % de los líderes ya ha integrado la IA en sus carteras.

El 91 % de los líderes ya ha integrado la IA en sus carteras. La seguridad es un multiplicador de crecimiento. Cuando los esfuerzos de seguridad y de aplicaciones están alineados, las organizaciones tienen 4 veces más probabilidades de alcanzar la madurez avanzada de la IA.

Cuando los esfuerzos de seguridad y de aplicaciones están alineados, las organizaciones tienen 4 veces más probabilidades de alcanzar la madurez avanzada de la IA. La simplicidad es la clave del éxito. Los líderes están trabajando duro para consolidar su pila tecnológica, y el 80 % está eliminando activamente las herramientas redundantes y la Shadow IT para avanzar más rápido.

