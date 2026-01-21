Report Cloudflare sull'innovazione delle applicazioni 2026, EMEA
Riprogettazione di applicazioni per IA, sicurezza e velocità
Nella corsa per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, il processo di modernizzazione delle applicazioni, creando una base stabile e flessibile su cui innovare, è un punto di svolta.
Per il nostro report Cloudflare sull'innovazione delle applicazioni 2026 abbiamo intervistato oltre 2.300 leader aziendali di tutto il mondo per scoprire perché la modernizzazione delle applicazioni non è più solo un obiettivo IT, ma la chiave per mantenere un vantaggio competitivo.
Le organizzazioni leader che hanno padroneggiato questo processo di modernizzazione stanno scoprendo che:
- Un'infrastruttura aggiornata è il custode del successo dell'IA. I leader vedono un tasso di successo triplicato con l’IA.
- La mentalità relativa all'intelligenza artificiale è passata dall'adozione all'integrazione. Il 91% dei leader ha già integrato l'IA nei propri portafogli esistenti.
- La sicurezza è un moltiplicatore di crescita. Quando gli sforzi per la sicurezza e le applicazioni sono allineati, le organizzazioni hanno una probabilità quattro volte maggiore di raggiungere la maturità avanzata dell’IA.
- La carta vincente è la semplicità. I leader si stanno muovendo in modo aggressivo per consolidare il loro stack tecnologico: l'85% sta attivamente eliminando gli strumenti ridondanti e lo shadow IT per procedere più velocemente.
Scopri come innovare rapidamente e su larga scala scaricando il report.
Scarica il report
Thank You
A breve Cloudflare ti contatterà.
Inviando il presente modulo, accetti di ricevere informazioni da Cloudflare in relazione ai nostri prodotti, eventi e offerte speciali. Puoi annullare l'iscrizione a tali messaggi in qualsiasi momento. Non vendiamo in nessun caso i tuoi dati e rispettiamo le tue scelte in materia di privacy. Consulta a nostra Informativa sulla privacy per maggiori informazioni.