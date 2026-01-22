Im Wettlauf um die Vorteile neuer Technologien ist der Prozess der Anwendungsmodernisierung – die Schaffung einer stabilen, flexiblen Grundlage für Innovationen – ein entscheidender Faktor.

In unserem Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovationen 2026 haben wir über 800 Unternehmensverantwortliche in der EMEA-Region befragt, warum die Modernisierung von Anwendungen nicht mehr nur ein IT-Ziel ist, sondern der Schlüssel zum Erhalt eines Wettbewerbsvorteils.

Führende Unternehmen, die diesen Modernisierungsprozess gemeistert haben, stellen Folgendes fest:

Eine aktuelle Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg der KI. Führungskräfte erzielen eine 3-fache Erfolgsrate mit KI.

Führungskräfte erzielen eine 3-fache Erfolgsrate mit KI. Die Denkweisen bezüglich KI haben sich von der Einführung zur Integration verlagert. 64 % der Führungskräfte haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert.

64 % der Führungskräfte haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert. Sicherheit ist ein Wachstumsfaktor. Wenn Sicherheits- und Anwendungsmaßnahmen miteinander in Einklang gebracht werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen einen fortgeschrittenen KI-Reifegrad erreichen, 4x höher.

Wenn Sicherheits- und Anwendungsmaßnahmen miteinander in Einklang gebracht werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen einen fortgeschrittenen KI-Reifegrad erreichen, 4x höher. Einfachheit gewinnt. Führende Unternehmen treiben die Konsolidierung ihrer Technologie-Stacks entschlossen voran. 80 % reduzieren aktiv redundante Tools und „Schatten-IT“, um schneller agieren zu können.

