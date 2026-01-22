Cloudflare-Bericht 2026: Anwendungsinnovationen in EMEA
Neuausrichtung von Anwendungen auf KI, Vertrauenswürdigkeit und Geschwindigkeit
Im Wettlauf um die Vorteile neuer Technologien ist der Prozess der Anwendungsmodernisierung – die Schaffung einer stabilen, flexiblen Grundlage für Innovationen – ein entscheidender Faktor.
In unserem Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovationen 2026 haben wir über 800 Unternehmensverantwortliche in der EMEA-Region befragt, warum die Modernisierung von Anwendungen nicht mehr nur ein IT-Ziel ist, sondern der Schlüssel zum Erhalt eines Wettbewerbsvorteils.
Führende Unternehmen, die diesen Modernisierungsprozess gemeistert haben, stellen Folgendes fest:
- Eine aktuelle Infrastruktur ist der Schlüssel zum Erfolg der KI. Führungskräfte erzielen eine 3-fache Erfolgsrate mit KI.
- Die Denkweisen bezüglich KI haben sich von der Einführung zur Integration verlagert. 64 % der Führungskräfte haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert.
- Sicherheit ist ein Wachstumsfaktor. Wenn Sicherheits- und Anwendungsmaßnahmen miteinander in Einklang gebracht werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen einen fortgeschrittenen KI-Reifegrad erreichen, 4x höher.
- Einfachheit gewinnt. Führende Unternehmen treiben die Konsolidierung ihrer Technologie-Stacks entschlossen voran. 80 % reduzieren aktiv redundante Tools und „Schatten-IT“, um schneller agieren zu können.
Laden Sie den Bericht herunter, um zu erfahren, wie Sie schnell und maßstabsgerecht Innovationen vorantreiben können.
