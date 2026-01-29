Dans la course visant à tirer parti des nouvelles technologies, le processus de modernisation des applications (c'est-à-dire la création d'une fondation stable et flexible sur laquelle innover) change radicalement la donne.

Dans le cadre de notre rapport Cloudflare 2026 sur l'innovation en matière d'applications, nous avons interrogé plus de 2 300 dirigeants d'entreprise du monde entier dans le but de comprendre pourquoi la modernisation des applications n'est plus seulement un objectif informatique, mais bien la clé pour conserver un avantage concurrentiel.

Les entreprises leaders ayant maîtrisé ce processus de modernisation font les constatations suivantes :

Une infrastructure à jour est la clé de voûte de la réussite de l'IA. Les dirigeants constatent un taux de réussite multiplié par 3 grâce à l'IA.

Les mentalités concernant l'IA sont passées de l'adoption à l'intégration. 91 % des leaders ont déjà intégré l'IA dans leurs portefeuilles existants.

La sécurité constitue un multiplicateur de croissance. Lorsque les efforts en matière de sécurité et d'applications sont alignés, les entreprises sont quatre fois plus susceptibles d'atteindre la maturité avancée en matière d'IA.

La simplicité est gagnante. Les leaders agissent de manière agressive pour consolider leur pile technologique, 85 % d'entre eux supprimant activement les outils redondants et l'informatique fantôme (Shadow IT) pour agir plus rapidement.

