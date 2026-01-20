Relatório sobre inovação de aplicativos da Cloudflare 2026
Reestruturar aplicativos para IA, confiança e velocidade
Na corrida para aproveitar as novas tecnologias, o processo de modernização de aplicativos, criando uma base estável e flexível para inovar, é um divisor de águas.
No nosso Relatório sobre inovação de aplicativos da Cloudflare 2026, entrevistamos mais de 2.300 líderes empresariais globais para descobrir por que a modernização de aplicativos não é mais apenas um objetivo de TI, mas sim a chave para manter uma vantagem competitiva.
As organizações líderes que dominam esse processo de modernização estão descobrindo que:
- Uma infraestrutura atualizada é o fator determinante para o sucesso da IA. As líderes observam uma taxa de sucesso três vezes maior com a IA.
- A mentalidade em relação à IA mudou da adoção para a integração. 91% das líderes já integraram a IA em seus portfólios existentes.
- Segurança é um multiplicador de crescimento. Quando os esforços de segurança e aplicativos estão alinhados, as organizações têm quatro vezes mais probabilidade de atingir a maturidade avançada em IA.
- Simplicidade está em alta. As líderes estão agindo de forma agressiva para consolidar sua pilha de tecnologia, 85% estão eliminando ativamente ferramentas redundantes e a TI invisível para acelerar o processo.
Saiba como inovar em velocidade e escala baixando o relatório.
