En la carrera por aprovechar las nuevas tecnologías, el proceso de modernización de las aplicaciones — la creación de una base estable y flexible sobre la que innovar — es un punto de inflexión.

En nuestro Informe de Innovación de Aplicaciones de Cloudflare 2026, encuestamos a más de 2300 líderes empresariales a nivel global para descubrir por qué la modernización de las aplicaciones ya no es solo un objetivo de TI, sino la clave para lograr una ventaja competitiva.

Las organizaciones líderes que dominan este proceso de modernización están descubriendo lo siguiente:

Una infraestructura actualizada es esencial para el éxito de la IA. Las organizaciones líderes con IA triplican sus probabilidades de éxito.

La visión sobre la inteligencia artificial ha evolucionado de la adopción a la integración. El 91 % de los líderes ya han integrado la IA en sus carteras existentes.

La seguridad actúa como un multiplicador del crecimiento. Cuando se integran las iniciativas de seguridad con las aplicaciones, las organizaciones multiplican por 4 sus posibilidades de lograr un nivel avanzado en IA.

La simplicidad se está imponiendo. Las organizaciones líderes están tomando medidas decisivas para consolidar su pila tecnológica; el 85 % está eliminando las herramientas redundantes y el Shadow IT para ganar agilidad.

Descarga el informe y aprende a innovar con rapidez y a escala.