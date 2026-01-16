새로운 기술을 활용하기 위한 경쟁에서 애플리케이션 최신화 프로세스(혁신을 위한 안정적이고 유연한 기반을 구축하는 과정)는 판도를 바꾸는 요소입니다.

저희 2026 Cloudflare 애플리케이션 혁신 보고서 에서는 아시아 태평양 지역 700여 명의 기업 리더를 대상으로 설문조사를 실시하여 애플리케이션 최신화가 더 이상 단순한 IT 목표가 아니라 경쟁 우위를 유지하기 위한 핵심 요소인 이유를 밝혀냈습니다.

이 최신화 프로세스를 마스터한 선도적인 조직에서는 다음과 같은 사실을 알아냈습니다.

최신 인프라는 AI 성공의 관문입니다. 리더들은 AI를 통해 성공률이 3배 높아질 것으로 예상합니다.

리더들은 AI를 통해 성공률이 3배 높아질 것으로 예상합니다. AI에 대한 인식이 도입에서 통합으로 전환되었습니다. 리더 중 91%가 이미 기존 포트폴리오에 AI를 통합했습니다.

리더 중 91%가 이미 기존 포트폴리오에 AI를 통합했습니다. 보안 덕분에 성장이 가속화됩니다. 보안과 애플리케이션 관련 노력이 연계되면 조직이 고도화된 AI 성숙도에 도달할 가능성이 4배 더 높습니다.

보안과 애플리케이션 관련 노력이 연계되면 조직이 고도화된 AI 성숙도에 도달할 가능성이 4배 더 높습니다. 단순함이 승리합니다. 리더들은 기술 스택을 통합하기 위해 공격적으로 움직이고 있으며, 리더 중 85%는 더 빠르게 움직이기 위해 중복된 도구 및 섀도우 IT를 적극적으로 제거하고 있습니다.

보고서를 다운로드하여 신속하게 대규모로 혁신하는 방법을 알아보세요.