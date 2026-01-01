Échangez avec notre équipe spécialisée dans la diffusion de médias en temps réel

Planifiez un entretien téléphonique avec notre équipe afin de découvrir l'infrastructure mondiale que vous propose Cloudflare pour la diffusion de médias en temps réel, mais aussi d'apprendre à développer des applications audio et vidéo interactives faible latence à l'échelle souhaitée.

Personnalisez votre démonstration . Assistez à une démo en direct de notre suite de produits en temps réel, qui regroupe notamment les solutions Realtime Kit, Stream, SFUs et TURN Servers. Découvrez comment intégrer la voix et la vidéo à vos applications par le biais de quelques lignes de code seulement.

La bande passante de notre équipe étant limitée,

les demandes sont soumises à une procédure d’approbation.