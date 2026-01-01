Cloudflare 실시간 미디어 팀과 상담하기
Cloudflare 팀과 전화 상담을 예약하고 실시간 미디어를 위한 Cloudflare의 글로벌 인프라를 살펴보고, 대기 시간이 짧은 인터랙티브 오디오 및 동영상 애플리케이션을 대규모로 구축하는 방법을 알아보세요.
- 데모를 맞춤 설정하세요 . Realtime Kit, Stream, SFU, TURN 서버를 포함한 Cloudflare의 실시간 제품군의 실시간 시연을 통해 단 몇 줄의 코드로 귀사의 애플리케이션에 음성 및 동영상을 내장하는 방법을 확인하세요.
- 데이터 스택을 최적화하세요 . Cloudflare의 글로벌 네트워크에서 확장 가능한 실시간 미디어 애플리케이션을 구축하는 방법을 알아보세요. 전 세계 어디에서나 사용자에게 고품질의 대기 시간이 짧은 경험을 보장합니다.
- 가격 책정 및 마이그레이션에 대해 알아보세요 . 현재 설정에 대한 종합 분석과 투명한 가격 내역, Cloudflare에서 실시간 애플리케이션을 구축하고 확장하기 위한 단계별 전략을 받아보세요.
Cloudflare 팀의 제한된 리소스 상황으로 인해,
요청은 승인 절차를 거치게 됩니다.
