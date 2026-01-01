Parla con il nostro team dei media in tempo reale
Pianifica una chiamata con il nostro team per esplorare l'infrastruttura globale di Cloudflare per i media in tempo reale e scopri come sviluppare applicazioni audio e video interattive a bassa latenza su larga scala.
- Personalizza la tua demo . Ottieni una dimostrazione live della nostra suite di prodotti in tempo reale, tra cui Realtime Kit, Stream, SFU e TURN Servers, e scopri come incorporare voce e video nelle tue applicazioni con poche righe di codice.
- Ottimizza il tuo stack di dati . Scopri come sviluppare applicazioni multimediali scalabili e in tempo reale sulla rete globale di Cloudflare, garantendo un'esperienza di alta qualità e bassa latenza per i tuoi utenti ovunque nel mondo.
- Scopri di più sui prezzi e sulla migrazione . Ricevi un'analisi completa della tua configurazione attuale, una ripartizione trasparente dei prezzi e una strategia passo-passo per costruire e scalare le tue applicazioni in tempo reale su Cloudflare.
A causa della larghezza di banda limitata del nostro team,
le richieste sono soggette a un processo di approvazione.
