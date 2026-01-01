Fale com nossa equipe de mídia em tempo real
Agende uma chamada com nossa equipe para explorar a infraestrutura global da Cloudflare para mídia em tempo real e aprender a desenvolver aplicativos de áudio e vídeo interativos e de baixa latência em grande escala.
- Personalize sua demonstração . Assista a um tutorial ao vivo de nosso conjunto de produtos em tempo real, incluindo Realtime Kit, Stream, SFUs e TURN Servers, e veja como você pode incorporar voz e vídeo em seus aplicativos com apenas algumas linhas de código.
- Otimize sua pilha de dados . Descubra como desenvolver aplicativos de mídia escaláveis e em tempo real na rede global da Cloudflare, garantindo uma experiência de alta qualidade e baixa latência para seus usuários em qualquer lugar do mundo.
- Saiba mais sobre preços e migração . Receba uma análise completa de sua configuração atual, um detalhamento transparente de preços e uma estratégia passo a passo para criar e escalar seus aplicativos em tempo real na Cloudflare.
Devido à disponibilidade limitada de nossa equipe, as solicitações estão sujeitas a um processo de aprovação.
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
Ao enviar este formulário, você concorda em receber informações da Cloudflare relacionadas aos nossos produtos, eventos e ofertas especiais. Você pode cancelar o recebimento dessas mensagens a qualquer momento. Nunca venderemos seus dados e valorizamos suas opções de privacidade. Consulte nossa Política de Privacidade para obter mais informações.