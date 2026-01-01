Wenden Sie sich an unser Team für Echtzeitmedien
Vereinbaren Sie einen Anruf mit unserem Team, um die globale Infrastruktur von Cloudflare für Echtzeitmedien zu erkunden und zu erfahren, wie Sie interaktive, latenzzeitarme Audio- und Videoanwendungen in großem Maßstab entwickeln können.
- Demo individuell gestalten . Erhalten Sie eine Live-Demonstration unserer Echtzeit-Produktreihe, einschließlich Realtime Kit, Stream, SFUs und TURN-Server, und erfahren Sie, wie Sie mit nur wenigen Zeilen Code Sprache und Video in Ihre Anwendungen integrieren können.
- Optimieren Sie Ihren Daten-Stack . Erfahren Sie, wie Sie skalierbare Echtzeit-Medienanwendungen auf dem globalen Netzwerk von Cloudflare entwickeln können, um Ihren Nutzern weltweit ein qualitativ hochwertiges und latenzarmes Erlebnis zu bieten.
- Erfahren Sie mehr über Preise und Migration . Erhalten Sie eine vollständige Analyse Ihres aktuellen Setups, eine transparente Preisaufschlüsselung und eine Schritt-für-Schritt-Strategie für den Aufbau und die Skalierung Ihrer Echtzeitanwendungen auf Cloudflare.
Aufgrund der begrenzten Kapazitäten unseres Teams unterliegen Anfragen einem Genehmigungsverfahren.
Thank You
Someone from Cloudflare will be in touch with you shortly.
