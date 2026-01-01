Registrieren

Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovation 2026

Neuausrichtung von Anwendungen auf KI, Vertrauenswürdigkeit und Geschwindigkeit

Im Wettlauf um die Vorteile neuer Technologien ist der Prozess der Anwendungsmodernisierung – die Schaffung einer stabilen, flexiblen Grundlage für Innovationen – ein entscheidender Faktor.

Im Cloudflare-Bericht zu Anwendungsinnovation 2026 haben wir mehr als 2.300 Führungskräfte weltweit befragt, warum die Modernisierung von Anwendungen nicht mehr nur ein IT-Ziel ist, sondern der Schlüssel zum Erhalt eines Wettbewerbsvorteils.

Führende Unternehmen, die diesen Modernisierungsprozess gemeistert haben, stellen Folgendes fest:

  • Eine aktuelle Infrastruktur ist der Schlüssel zum KI-Erfolg. Spitzenreiter haben eine dreimal höhere Erfolgsrate mit KI.
  • Der Fokus rund um KI hat sich von der Einführung zur Integration verlagert. 91 % der Spitzenreiter haben KI bereits in ihre bestehenden Portfolios integriert.
  • Sicherheit ist ein Wachstumstreiber. Unternehmen, die Sicherheit mit Modernisierung in Einklang bringen, erreichen mit vierfach höherer Wahrscheinlichkeit ein fortgeschrittenes KI-Reifegradniveau.
  • Einfachheit zahlt sich aus. Führende Unternehmen treiben die Konsolidierung ihres Technologie-Stacks entschlossen voran. 85 % reduzieren aktiv redundante Tools und „Schatten-IT“, um schneller agieren zu können.

Laden Sie den Bericht herunter, um zu erfahren, wie Sie schnell und maßstabsgerecht Innovationen vorantreiben können.

