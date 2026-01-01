在爭相擁抱新科技的浪潮中，應用程式現代化的過程（也就是打造穩定、靈活的基礎以推動創新）已成為致勝關鍵。

在我們的 《2026 年 Cloudflare 應用程式創新報告》 中，我們調查了超過 2300 位全球企業領導者，深入探究為何應用程式現代化不再只是 IT 部門的目標，更是維持競爭優勢的核心關鍵。

那些已成功掌握現代化流程的領先組織發現：

最新的基礎架構是 AI 成功的守門員。 領先者的 AI 專案成功率高出三倍。

領先者的 AI 專案成功率高出三倍。 對 AI 的心態已由「採用」轉為「整合」。 91% 的領先者已將 AI 整合至既有產品與服務組合中。

91% 的領先者已將 AI 整合至既有產品與服務組合中。 安全性是成長的倍增器。 當安全性與應用程式策略一致時，組織達到進階 AI 成熟度的可能性提高四倍。

當安全性與應用程式策略一致時，組織達到進階 AI 成熟度的可能性提高四倍。 簡化致勝。 領先者正積極整合技術堆疊，85% 的組織已著手刪減多餘工具與影子 IT，以加快發展腳步。

