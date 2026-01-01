Nella corsa per trarre vantaggio dalle nuove tecnologie, il processo di modernizzazione delle applicazioni, creando una base stabile e flessibile su cui innovare, è un punto di svolta.

Nel Report Cloudflare sull'innovazione delle applicazioni 2026 , abbiamo intervistato oltre 2.300 leader aziendali globali per scoprire perché la modernizzazione delle applicazioni non è più solo un obiettivo IT, è la chiave per mantenere un vantaggio competitivo.

Le organizzazioni leader che hanno padroneggiato questo processo di modernizzazione stanno scoprendo che:

Un'infrastruttura aggiornata è il custode del successo dell'IA. I leader vedono un tasso di successo triplicato con l’IA.

I leader vedono un tasso di successo triplicato con l’IA. La mentalità relativa all'intelligenza artificiale è passata dall'adozione all'integrazione. Il 91% dei leader ha già integrato l'IA nei propri portfolio esistenti.

Il 91% dei leader ha già integrato l'IA nei propri portfolio esistenti. La sicurezza è un moltiplicatore di crescita. Quando gli sforzi per la sicurezza e le applicazioni sono allineati, le organizzazioni hanno una probabilità quattro volte maggiore di raggiungere la maturità avanzata dell’IA.

Quando gli sforzi per la sicurezza e le applicazioni sono allineati, le organizzazioni hanno una probabilità quattro volte maggiore di raggiungere la maturità avanzata dell’IA. La carta vincente è la semplicità. I leader si stanno muovendo in modo aggressivo per consolidare il loro stack tecnologico: l'85% sta attivamente eliminando gli strumenti ridondanti e lo shadow IT per procedere più velocemente.

Scopri come innovare rapidamente e su larga scala scaricando il report.