W wyścigu o wykorzystanie nowych technologii proces modernizacji aplikacji — czyli stworzenie stabilnej, elastycznej bazy do wprowadzania innowacji — jest prawdziwym przełomem.

W naszym raporcie Raport Cloudflare dotyczący innowacji aplikacji 2026 przeprowadziliśmy ankietę wśród ponad 2300 globalnych liderów przedsiębiorstw, aby dowiedzieć się, dlaczego modernizacja aplikacji nie jest już tylko celem IT, ale kluczem do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Wiodące organizacje, które opanowały ten proces modernizacji, stwierdzają, że:

Zmodernizowana infrastruktura jest bramą do sukcesu SI. Liderzy obserwują trzykrotny wskaźnik sukcesu SI.

Podejście do SI zmieniło się z etapu wdrożenia na etap integracji. 91% liderów już zintegrowało SI ze swoimi dotychczasowymi portfelami.

Bezpieczeństwo jest wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Gdy działania związane z bezpieczeństwem i aplikacjami są skoordynowane, organizacje 4x częściej osiągają zaawansowaną dojrzałość w zakresie sztucznej inteligencji.

Prostota wygrywa. Liderzy podejmują agresywne działania, aby skonsolidować swój stos technologiczny, a 85% aktywnie eliminuje zbędne narzędzia i ogranicza szarą strefę IT, aby działać szybciej.

