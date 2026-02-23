Cloudflare unterstützt als erste und einzige SASE-Plattform moderne Post-Quanten-Verschlüsselung

San Francisco (Kalifornien), 23. Februar 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gibt heute mit der Bereitstellung der weltweit ersten vollständigen Secure Access Service Edge (SASE)-Lösung, die moderne Post-Quanten (PQ)-Verschlüsselungsstandards unterstützt, das Erreichen eines wichtigen Meilensteins bekannt. Durch die Integration fortschrittlicher Post-Quanten-Verschlüsselung in alle wichtigen Netzwerkkonfigurationen bietet die SASE-Plattform Cloudflare One nun das sicherste Bindeglied zwischen Firmenumgebungen und dem globalen Netzwerk von Cloudflare, das zu den größten der Welt zählt. Damit kann jedes Unternehmen seine sensibelsten Daten vor Cyberbedrohungen der nächsten Generation schützen und eine reibungslose Umstellung auf neue kryptografische Standards gewährleisten.

In nicht allzu ferner Zukunft werden Quantencomputer die Verschlüsselung aushebeln können, mit der die sensibelsten persönlichen Informationen, darunter Gesundheits- und Bankdaten, geschützt werden. Damit könnten heutige Sicherheitsmaßnahmen obsolet werden. Deshalb hat das National Institute of Standards and Technology (NIST) der Vereinigten Staaten eine klare Warnung ausgesprochen: Wer seine kryptografischen Algorithmen nicht bis 2030 aktualisiert, der ist mächtigen Quantencomputern schutzlos ausgeliefert, die traditionelle Verschlüsselung knacken werden können. Auf den ersten Blick scheint dieses Datum noch weit entfernt zu sein. Doch die Infrastruktur auf der ganzen Welt zu modernisieren, ist eine gewaltige Aufgabe. Angreifer nutzen diese Zeit, um (nach dem Prinzip „Harvest Now, Decrypt Later“) sensible Informationen wie Staatsgeheimnisse oder Finanz- und Gesundheitsdaten zu sammeln, die sie zu gegebener Zeit mit Quantencomputern entschlüsseln werden können. Diese Bedrohung konkretisiert sich zusehends. Deshalb müssen Unternehmen jetzt handeln und für den entsprechenden Schutz sorgen, um ihre wertvollsten Ressourcen nicht zu gefährden.

Im Jahr 2025 hat Cloudflare als erster Anbieter der Welt ein cloudnatives, quantensicheres Secure Web Gateway (SWG) und Zero Trust-Produkt auf den Markt gebracht und damit einen wichtigen Schritt zur Absicherung des von Endnutzergeräten an öffentliche und private Netzwerke übermittelten Firmennetzwerkstraffics vollzogen. Mit der heutigen Mitteilung vervollständigen wir unser SASE-Angebot durch die PQ-Unterstützung für Anwendungsfälle im Bereich Wide Area Networking (WAN) mit Cloudflare IPsec und Cloudflare One Appliance. Damit ist nun jede Komponente des Cloudflare One-Ökosystems – einschließlich Zero Trust-Zugang und WAN as a Service – mit den neuesten kryptografischen Standards geschützt. Cloudflare One übertrifft dank unserer Erfahrungen mit quantensicheren TLS-Protokollen und ihrer Anwendung auf IPsec herkömmliche SASE-Lösungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Stabilität. Gleichzeitig wird durch das Produkt der Netzwerktraffic mit Post-Quanten-Verschlüsselung zukunftssicher gemacht.

„Das Internet vor zukünftigen Bedrohungen zu schützen, sollte weder eine komplexe Belastung noch ein Grund für eine Fragmentierung des Webs sein. Wir unternehmen seit 2017 große Anstrengungen, um Post-Quanten-Standards direkt in die Struktur unseres Netzwerks zu integrieren“, so Matthew Prince, CEO und Mitgründer von Cloudflare. „Indem wir diesen Schutz auf unsere gesamte SASE-Plattform übertragen, wird Post-Quanten-Sicherheit zur Grundeinstellung – ganz ohne Hardware-Upgrades, komplizierte Konfigurationen und zusätzliche Kosten. Wir sorgen dafür, dass die sicheren Verbindungen, auf die sich unsere Kunden heute verlassen, auch langfristig sicher bleiben.“

Cloudflare IPsec ermöglicht jetzt:

Hochverfügbares Routing: Durch die Nutzung des riesigen globalen Netzwerks von Cloudflare wird der Cloudflare IPsec-Traffic bei Ausfall eines Rechenzentrums schnell und automatisch an den robustesten Alternativstandort umgeleitet.

Durch die Nutzung des riesigen globalen Netzwerks von Cloudflare wird der Cloudflare IPsec-Traffic bei Ausfall eines Rechenzentrums schnell und automatisch an den robustesten Alternativstandort umgeleitet. Schutz vor „Harvest Now, Decrypt Later“-Angriffen: Cloudflare schützt Netzwerktraffic jetzt mit Post-Quanten-Verschlüsselung vor Angreifern, die heute Daten abfangen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Quantencomputern dekodieren zu können. So wird gewährleistet, dass die Daten von heute auch vor den Bedrohungen von morgen noch sicher sind.

Cloudflare schützt Netzwerktraffic jetzt mit Post-Quanten-Verschlüsselung vor Angreifern, die heute Daten abfangen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Quantencomputern dekodieren zu können. So wird gewährleistet, dass die Daten von heute auch vor den Bedrohungen von morgen noch sicher sind. Branchenweite Interoperabilität: Ganzheitliche Sicherheit erfordert Zusammenarbeit. Die IPsec-Implementierung von Cloudflare entspricht den neuesten Internetstandards und unterstützt anbieterübergreifende Kooperation und maßstabsgerechte Sicherheit.

Die quantensichere SASE-Plattform von Cloudflare ist ab heute verfügbar. Eingehender zu diesem Thema informieren können Sie sich hier:

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud. Mit Cloudflare können Unternehmen ihre Mitarbeitenden, Anwendungen und Netzwerke noch besser schützen, deren Performance steigern und gleichzeitig Komplexität und Kosten verringern. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste Plattform für cloudnative Produkte und Entwicklertools auf dem Markt. Damit kann sich jedes Unternehmen die für die Arbeit, Produktentwicklung und schnellere Geschäftserfolge erforderliche Kontrolle verschaffen.

Aufbauend auf einem der größten und am stärksten verflochtenen Netzwerke der Welt schirmt Cloudflare Kunden täglich vor Milliarden von Online-Bedrohungen ab. Millionen von Organisationen vertrauen auf Cloudflare – von den größten Marken über Existenzgründerinnen und -gründer, kleine und mittelständische Betriebe bis hin zu gemeinnützigen Einrichtungen, Hilfsorganisationen und Behörden auf der ganzen Welt.Weitere Informationen zur Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/de-de/connectivity-cloud. Bei https://radar.coudflare.com können Sie sich über die neuesten Trends und Erkenntnisse zum Thema Internet informieren.

