Cloudflare、最新のポスト量子暗号化をサポートする最初で唯一のSASEプラットフォームに

セキュリティ、パフォーマンス、信頼性を備えたより高度なインターネットの構築を支援するCloudflareは本日、同社のマイルストーンの最後のピースとなる、最新のポスト量子（PQ）暗号化標準に対応した、世界初かつ唯一の完全なSASE（Secure Access Service Edge）プラットフォームを提供したこと発表しました。すべての主要なネットワーク構成で高度なポスト量子暗号化を統合したCloudflare One SASEプラットフォームは、企業環境と世界最大級のグローバルネットワークを最も安全につなぐ橋を提供します。これにより、あらゆる組織が次世代のサイバー脅威から最も機密性の高いデータを保護する新しい暗号標準にスムーズに移行できるようになります。

量子コンピューティングの実現が近づくにつれて、私たちの最も機密性の高い医療データ、銀行データ、個人情報などを保護している暗号化技術が、従来のセキュリティ対策では守れなくなる可能性に直面しています。この事態に先手を打つため、米国国立標準技術研究所（NIST）は、2030年までに暗号アルゴリズムをアップグレードしなければ、従来の暗号を解読できる強力な量子コンピューターの犠牲になると明確な警告を発しています。期限はまだ先のように思えるかもしれませんが、グローバルなインフラストラクチャをアップグレードすることは大規模な作業です。脅威アクターはすでに、「Harvest Now, Decrypt Later（今収集して後で解読する）」攻撃を使用して、この遅れを悪用しています。攻撃者は、暗号化された国家機密情報、財務記録、健康データなどを収集し、将来、量子コンピューターが成熟すれば解読できるようにします。従来の暗号化と量子コンピューティングの能力とのギャップが埋めるにつれ、企業は即座に保護を実装しなければなりません。そうでなければ、最も貴重な資産が危険にさらされるリスクがあります。

2025年、Cloudflareは業界初のクラウドネイティブなポスト量子Secure Web Gateway（SWG）とZero Trustソリューションを発表しました。これは、公共および社内ネットワーク上を流れる企業データを保護するための大きな一歩です。本日の発表により、Cloudflare IPsecとCloudflare Oneアプライアンスを使用した広域ネットワーク（WAN）のユースケースに対する耐量子暗号サポートが追加されたことで、ゼロトラストアクセスやサービスとしてのWANなど、Cloudflare Oneエコシステムのすべてのコンポーネントが、最新の暗号化標準で保護されるようになり、当社の進めてきたSASE全体の完成となります。これまで培ってきたポスト量子TLSの技術をIPsecにも応用することで、Cloudflare Oneは、Cloudflare Oneは従来の仕組みよりも高速で安定したSASEソリューションになりました。同時に、ポスト量子暗号化により、将来の量子コンピュータ時代のネットワークトラフィックも保護します。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「将来の脅威からインターネットを保護することが、複雑で負担な存在であったり、Webを断片化する理由になることは避けなければなりません。2017年以降、私たちはポスト量子標準をネットワーク構造に直接組み込むという大きな作業に取り組んできました。この保護機能をSASEプラットフォーム全体に適用することで、ポスト量子セキュリティをデフォルトにすることができます。ハードウェアのアップグレードも、複雑な構成も、追加コストも不要です。これにより、私たちは、現在お客様が信頼している安全な接続が将来にわたっても安全であることを保証しています。」と述べています。

CloudflareのIPsecにより、次のことが可能になります：

高可用性ルーティング： Cloudflareの巨大なグローバルネットワークを活用することで、Cloudflare IPsecトラフィックは、他のデータセンターが利用できなくなった場合、最も健全なデータセンターに迅速かつ自動的に経路を切り替えます。

Cloudflareの巨大なグローバルネットワークを活用することで、Cloudflare IPsecトラフィックは、他のデータセンターが利用できなくなった場合、最も健全なデータセンターに迅速かつ自動的に経路を切り替えます。 「Harvest Now, Decrypt Later（今収集して後で解読する）」攻撃からの保護： 将来の量子コンピュータが解読する目的で現在の暗号化通信を盗み取る攻撃者に対抗するため、Cloudflareはネットワーク上を流れる通信をポスト量子暗号化することで、将来の脅威から現在のデータを保護します。

将来の量子コンピュータが解読する目的で現在の暗号化通信を盗み取る攻撃者に対抗するため、Cloudflareはネットワーク上を流れる通信をポスト量子暗号化することで、将来の脅威から現在のデータを保護します。 業界全体での相互運用性： 強固なセキュリティを実現するには連携が不可欠です。CloudflareのIPsecは、最新のインターネット標準に準拠しており、異なるベンダー間でも協力して大規模に安全性を確保できる設計になっています。

Cloudflareの量子安全なSASEプラットフォームは、本日よりご利用いただけます。詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Cloudflareについて

Cloudflare, Inc.（NYSE：NET）はコネクティビティクラウドの先端企業で、企業が場所を問わず従業員、アプリケーション、ネットワークの速度と安全性を高め、簡略化とコスト削減を実現できるよう支援しています。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、クラウドネイティブな製品と開発者ツールをまとめた機能満載の統合プラットフォームで、どんな企業でもビジネスの遂行、開発、高速化に必要なコントロールを手中にできます。

世界最大級で相互接続数も最多級のネットワークを誇るCloudflareは、お客様のために日々何十億件ものオンライン脅威をブロックしています。大手企業、起業家、小企業、非営利団体、人権団体、政府機関まで、世界中で数百万に上る組織から信頼をお寄せいただいています。Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細についてはcloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud、インターネットの最新トレンドとインサイトについては、https://radar.cloudflare.com/ja-jpをご覧ください。

SNS：ブログ | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、将来予想に関する記述（1933年米国証券法第27A条および1934年米国証券取引所法21E条（いずれもその後の改正を含む）に該当）があり、それらには重大なリスクおよび不確定要因が含まれています。将来予想に関する記述は、「場合があります」、「つもりです、するでしょう」、「はずです」、「見込まれます」、「可能性を探ります」、「する計画です」、「予想します」、「かもしれません」、「意図しています」、「目標とします」、「見積ります」、「検討します」、「考えます」、「推測します」、「予測します」、「潜在的」、「引き続き」、またはそれらの否定表現、あるいは当社の予想、戦略、計画、または意図に関わるその他同様の用語もしくは表現によって識別することができます。しかし、すべての将来予想に関する記述にこうした語句が含まれているわけではありません。本プレスリリースにて明示または黙示されている将来予想に関する記述には、Cloudflare One SASEプラットフォーム、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの性能と有効性、Cloudflare One SASEプラットフォーム、およびCloudflareの他の製品およびテクノロジーの利用によってCloudflareのお客様が得られるメリット、Cloudflareの技術開発、将来の運用、成長、イニシアチブ、戦略、CloudflareのCEOなどのコメントが含まれますが、これらに限定はされません。Cloudflareが米国証券取引委員会（SEC）へ提出した2025年10月30日付の四半期報告書（フォーム10-Q）やCloudflareがSECへ随時提出するその他の文書で詳説するリスク（それらに限定はされません）をはじめ、さまざまな要因によって、将来予想に関する記述で明示または黙示された結果と実際の結果との間に重大な相違が生じる可能性があります。

本プレスリリースに含まれる将来予想に関する記述は、あくまで記述当日現在の事象についてのみ言及しています。Cloudflareは、法律で義務付けられた場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象や状況を反映するために、あるいは新しい情報や予期しない事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。Cloudflareが将来予想に関する記述で開示した計画、意図、予想は実際に実行・達成されない場合があるため、Cloudflareの将来予想に関する記述に過剰に依存すべきではありません。

© 2026 Cloudflare, Inc.All rights reserved.Cloudflare、Cloudflareのロゴ、およびその他のCloudflareのマークは、米国およびその他の法域におけるCloudflare, Inc.の商標や登録商標です。本書に記載されているその他の商標および名称は、各所有者の商標である可能性があります。