Cloudflare se convierte en la primera y única plataforma SASE compatible con el cifrado poscuántico moderno

San Francisco, CA, 23 de febrero de 2026 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), la empresa líder en conectividad cloud, anunció hoy que ha logrado un hito importante al ofrecer el primer perímetro de servicio de acceso seguro (SASE) completo del mundo para admitir estándares de cifrado poscuántico (PQ). Al integrar el cifrado poscuántico avanzado en todas sus principales configuraciones de red, la plataforma SASE de Cloudflare One ahora ofrece el puente más seguro entre los entornos corporativos y su red global, que es una de las más grandes del mundo. Esto permite a cualquier organización proteger sus datos más confidenciales de la próxima generación de ciberamenazas, lo que garantiza una transición eficaz a los nuevos estándares criptográficos.

A medida que se acerca la posibilidad de la computación cuántica, el cifrado que protege nuestros datos más confidenciales del sector de la salud, bancario y los datos personales, entre otros, se enfrenta a un ajuste de cunetas que podría dejar obsoletas las medidas de seguridad actuales. Para evitarlo, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) emitió una clara advertencia: actualiza los algoritmos criptográficos para 2030 o serás víctima de las potentes computadoras cuánticas que podrán descifrar la criptografía tradicional. Si bien ese plazo puede parecer lejano, la actualización de la infraestructura global es un esfuerzo enorme. Los ciberdelincuentes ya se están aprovechando de este tiempo de retraso mediante ataques de tipo "recopilar ahora, descifrar más tarde", que recopilan secretos de estado cifrados, registros financieros y datos de salud que pueden desbloquear en el futuro, una vez que los ordenadores cuánticos maduren. A medida que se desvanece la brecha entre el cifrado heredado y la potencia de la informática cuántica, las organizaciones deben implementar una protección inmediata o arriesgarse a dejar expuestos sus activos más valiosos.

En 2025, Cloudflare lanzó la primera puerta de enlace web segura (SWG) poscuántica nativa de la nube y solución Zero Trust del sector, un paso importante para proteger el tráfico de red empresarial enviado desde los dispositivos de los usuarios finales a las redes públicas y privadas. El anuncio de hoy completa la ecuación de SASE al agregar un soporte PQ para casos de uso de redes de área amplia (WAN) con Cloudflare IPsec y Cloudflare One Appliance. Esto garantiza que todos los componentes del ecosistema de Cloudflare One, incluido el acceso Zero Trust y WAN como servicio, estén ahora protegidos por los últimos estándares criptográficos. Utilizamos nuestra experiencia con los protocolos TLS poscuánticos y la aplicamos a IPsec, Cloudflare One se ha convertido en una solución SASE que supera a las configuraciones heredadas tanto en velocidad como en estabilidad, mientras protege el tráfico de red del futuro con cifrado poscuántico.

"Proteger la Internet contra futuras amenazas no debería ser una carga compleja, o una razón para fragmentar la web. Desde 2017, hemos estado haciendo el trabajo pesado para integrar los estándares poscuánticos directamente en la estructura de nuestra red", afirmó Matthew Prince, director general y cofundador de Cloudflare. "Al llevar esta protección a toda nuestra plataforma SASE, estamos convirtiendo la seguridad poscuántica en el valor predeterminado, sin actualizaciones de hardware, sin configuraciones complejas y sin costos adicionales. Nos aseguramos de que las conexiones seguras de las que dependen nuestros clientes en la actualidad se mantengan seguras a largo plazo".

Actualmente, IPsec de Cloudflare facilita:

Enrutamiento de alta disponibilidad: al aprovechar la gran red global de Cloudflare, el tráfico IPsec de Cloudflare se redirige de manera rápida y automática al centro de datos más estable si alguno no está disponible.

al aprovechar la gran red global de Cloudflare, el tráfico IPsec de Cloudflare se redirige de manera rápida y automática al centro de datos más estable si alguno no está disponible. Protección contra ataques "Harvest Now, Decrypt Later": para combatir a los ciberdelincuentes que interceptan datos encriptados hoy para descifrarlos con futuras computadoras cuánticas, Cloudflare ahora protege los flujos de red con cifrado poscuántico, garantizando que los datos de hoy permanezcan protegidos incluso contra las amenazas del mañana.

para combatir a los ciberdelincuentes que interceptan datos encriptados hoy para descifrarlos con futuras computadoras cuánticas, Cloudflare ahora protege los flujos de red con cifrado poscuántico, garantizando que los datos de hoy permanezcan protegidos incluso contra las amenazas del mañana. La interoperabilidad en toda la industria : la seguridad integral requiere colaboración. La implementación de IPsec de Cloudflare se adhiere a los últimos estándares de Internet y admite la colaboración entre proveedores y la seguridad a escala.

La plataforma SASE de seguridad cuántica de Cloudflare ya está disponible. Para obtener más información, consulta los siguientes recursos:

Acerca de Cloudflare Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) es la empresa líder en conectividad cloud. Ayuda a las organizaciones a aumentar la velocidad y mejorar la seguridad de sus empleados, aplicaciones y redes en todas partes, al tiempo que reduce la complejidad y los costos. La conectividad cloud de Cloudflare ofrece la plataforma más completa y unificada de productos nativos de la nube y herramientas para desarrolladores, de manera que cualquier organización pueda obtener el control que necesita para trabajar, desarrollar y acelerar su negocio.

Cloudflare, que utiliza una de las redes más grandes e interconectadas del mundo, bloquea por día miles de millones de amenazas en línea para sus clientes. Millones de organizaciones confían en Cloudflare, desde las marcas más importantes, emprendedores y pequeñas empresas hasta organizaciones sin fines de lucro, grupos humanitarios y gobiernos de todo el mundo.Si deseas obtener más información sobre la conectividad cloud de Cloudflare, visita cloudflare.com/connectivity-cloud. Para conocer las nuevas tendencias y perspectivas de Internet, consulta https://radar.cloudflare.com.

