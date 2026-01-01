Cloudflare, 최신 포스트 퀀텀 암호화를 지원하는 최초이자 유일한 SASE 플랫폼

캘리포니아주 샌프란시스코, 2026년 2월 23일 – 선도적인 클라우드 연결성 기업인 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 오늘 현대적 포스트 퀀텀(PQ) 암호화 표준을 지원하는 세계 최초의 완전한 Secure Access Service Edge(SASE)를 제공하는 주요 이정표를 달성했다고 발표했습니다. 주요 네트워크 구성 전반에 걸쳐 고급 포스트 퀀텀 암호화를 통합함으로써, Cloudflare One SASE 플랫폼은 이제 기업 환경과 전 세계에서 가장 큰 규모 중 하나인 자사 글로벌 네트워크를 연결하는 가장 안전한 브리지를 제공합니다. 이를 통해 모든 조직은 차세대 사이버 위협으로부터 가장 민감한 데이터를 보호할 수 있으며, 새로운 암호화 표준으로의 원활한 전환 역시 보장할 수 있습니다.

양자 컴퓨팅의 현실화 가능성이 가까워지면서, 의료, 금융 및 개인정보 등 우리의 가장 민감한 데이터를 보호해 온 암호화 기술은 기존 보안 체계를 무력화할 수 있는 중대한 전환점에 직면하고 있습니다. 이를 피하기 위해, 미국 국립표준기술연구소(NIST)는 분명한 경고를 발표했습니다. 2030년까지 암호화 알고리즘을 업그레이드하지 않으면, 기존 암호 체계를 해독할 수 있는 강력한 양자 컴퓨터의 위협에 노출될 것이라고 밝혔습니다. 그 기한은 먼 이야기처럼 보일 수 있지만, 글로벌 인프라를 업그레이드하는 것은 엄청난 작업입니다. 위협 행위자들은 이미 암호화된 국가 비밀, 금융 기록, 건강 데이터를 수집하여 퀀텀 컴퓨터가 성숙되면 나중에 잠금 해제할 수 있는 '지금 수집하고 나중에 해독' 공격을 통해 이 지연 시간을 악용하고 있습니다. 레거시 암호화와 퀀텀 컴퓨팅의 성능 간의 격차가 줄어들면서 조직은 즉각적인 보호를 구현해야 하며, 그렇지 않으면 가장 귀중한 자산이 노출될 위험을 감수해야 합니다.

2025년, Cloudflare는 업계 최초의 클라우드 네이티브 포스트 퀀텀 보안 웹 게이트웨이(SWG) 및 Zero Trust 솔루션을 출시했으며, 이는 최종 사용자 디바이스에서 공용 및 사설 네트워크로 전송되는 기업 네트워크 트래픽을 보호하기 위한 중요한 진전이었습니다. 오늘 발표는 Cloudflare IPsec과 Cloudflare One 장치에 PQ 지원을 추가해 WAN(광역 네트워크) 사용 사례까지 확장함으로써 SASE 구성을 완성합니다. 이를 통해 Zero Trust 액세스와 서비스형 WAN을 포함한 Cloudflare One 생태계의 모든 구성 요소가 이제 최신 암호화 표준으로 보호됩니다. 포스트 퀀텀 TLS 프로토콜에 대한 당사의 경험을 활용해 이를 IPsec에 적용함으로써, Cloudflare One은 속도와 안정성 모두에서 기존 레거시 환경을 능가하는 SASE 솔루션으로 자리잡았으며, 동시에 포스트 퀀텀 암호화를 통해 네트워크 트래픽을 미래 대비형으로 보호합니다.

“미래의 위협으로부터 인터넷을 보호하는 일이 복잡한 부담이 되거나, 웹을 단절시키는 이유가 되어서는 안 됩니다. Cloudflare는 2017년부터 포스트 퀀텀 표준을 자사 네트워크 구조 전반에 직접 통합하는 핵심 작업을 수행해 왔습니다”라고 Cloudflare CEO 겸 공동 창립자인 Matthew Prince는 말했습니다. “이 보호 기능을 전체 SASE 플랫폼으로 확장함으로써, 우리는 포스트 퀀텀 보안을 기본값으로 제공합니다. 별도의 하드웨어 업그레이드도, 복잡한 설정도, 추가 비용도 필요하지 않습니다. 오늘날 고객이 신뢰하는 보안 연결이 앞으로도 장기적으로 안전하게 유지되도록 보장하고 있습니다.”

이제 Cloudflare의 IPsec은 다음을 지원합니다.

고가용성 라우팅: Cloudflare의 대규모 전역 네트워크를 활용하여, Cloudflare IPsec 트래픽은 다른 데이터 센터를 사용할 수 없게 될 경우 가장 정상적인 데이터 센터로 빠르고 자동으로 재라우팅됩니다.

Cloudflare의 퀀텀 세이프 SASE 플랫폼은 오늘부터 바로 이용 가능합니다. 더 자세한 내용을 알아보려면, 다음 자료를 확인하세요.

Cloudflare 소개 Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 선도적인 클라우드 연결성 기업입니다. Cloudflare에서 지원하는 조직에서는 복잡성과 비용을 줄이면서 직원, 애플리케이션, 네트워크를 어디에서든 더 빠르게 하고 더 안전하게 보호할 수 있습니다. Cloudflare의 클라우드 연결성은 클라우드 네이티브 제품 및 개발자 도구로 구성된 가장 완전한 기능의 통합 플랫폼을 제공하므로 모든 조직에서는 업무, 개발, 비즈니스 가속화에 필요한 제어 능력을 확보할 수 있습니다.

상호 연결성이 가장 좋은 세계 최대 규모의 네트워크를 기반으로 Cloudflare에서는 고객을 위해 매일 수십 억 건의 온라인 위협을 차단합니다. 가장 규모가 큰 브랜드, 기업가, 중소기업, 비영리단체, 인권 그룹, 전 세계의 정부 등 수많은 조직에서 이 회사를 신뢰합니다.

Cloudflare의 클라우드 연결성에 대한 자세한 정보를 확인하려면 cloudflare.com/ko-kr/connectivity-cloud/를 참조하세요. 최신 인터넷 동향과 인사이트에 대한 자세한 정보를 확인하려면 https://radar.cloudflare.com/ko-kr을 참조하세요.

