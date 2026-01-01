Cloudflare 成為第一個也是唯一一個支援現代後量子加密的 SASE 平台

加州舊金山，2026 年 2 月 23 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布，已達成重大里程碑，推出全球首個完整的安全存取服務邊緣 (SASE) 解決方案，以支援現代的後量子 (PQ) 加密標準。Cloudflare One SASE 平台將其先進的後量子加密技術整合至所有主要網路設定中，現在於企業環境與其全球網路（全球最大的網路之一）之間，提供了最安全的橋樑。這讓所有組織都能保護其最敏感的資料，免受下一代網路威脅的侵襲，確保能無縫過渡至新的密碼學標準。

隨著量子運算的臨近，保護我們最敏感的醫療、銀行、個人資料等資訊的加密技術正面臨嚴峻考驗，現有的安全措施可能因此失效。為了避免這種情況發生，美國國家標準暨技術研究院 (NIST) 已發出明確警告：必須在 2030 年前升級加密演算法，否則將淪為強大量子電腦的受害者，因為量子電腦將能破解傳統加密技術。雖然這個期限看似遙遠，但升級全球基礎設施是一項浩大工程。攻擊者早已利用這段時間落差，發動「先竊取、後解密」的攻擊——竊取經過加密的國家機密、財務記錄和健康資料，等待未來量子電腦成熟時一舉解鎖。隨著傳統加密技術與量子運算能力之間的差距逐漸縮小，各組織必須立即採取防護措施，否則恐將使其最有價值的資產暴露於風險之中。

2025 年，Cloudflare 推出了業界首個雲端原生後量子安全 Web 閘道 (SWG) 與 Zero Trust 解決方案，這是在保護從終端使用者裝置傳送至公用與私有網路的企業網路流量方面，邁出的重大一步。今日的發布則進一步補齊了 SASE 拼圖，藉由 Cloudflare IPsec 與 Cloudflare One Appliance 為廣域網路 (WAN) 使用情境新增了後量子加密支援。這確保了 Cloudflare One 生態系統的每個元件（包括 Zero Trust 存取與 WAN 即服務）現在都受到最新密碼學標準的保護。憑藉我們在後量子 TLS 通訊協定方面的經驗並將其套用至 IPsec，Cloudflare One 已成為一個在速度與穩定性上都超越傳統設定的 SASE 解決方案，同時也透過後量子加密技術，為網路流量提供了抵禦未來威脅的能力。

「保護網際網路免於未來的威脅，不應該是一項複雜的負擔，更不該成為導致網路分裂的理由。自 2017 年以來，我們一直肩負重任，將後量子標準直接內建於我們網路的結構之中，」Cloudflare 執行長兼共同創辦人 Matthew Prince 表示，「如今，我們將這項防護擴展至整個 SASE 平台，讓後量子安全性成為預設標準——無需硬體升級、無需複雜設定，也不必額外付費。我們確保客戶今日所倚賴的安全連線，在未來也能長久維持安全。」

現在，Cloudflare 的 IPsec VPN 可實現：

高可用性路由： 藉助 Cloudflare 龐大的全球網路，當其他資料中心無法使用時，Cloudflare IPsec 流量會快速且自動地重新路由至狀態最佳的資料中心。

為對抗現今攔截加密資料、以待未來用量子電腦破解的威脅行為者，Cloudflare 現在以後量子加密技術保護網路流量，確保今日的資料在面對未來的威脅時也能安全無虞。

全產業的互通性： 全面的安全性需要協作。Cloudflare 的 IPsec 實作遵循最新的網際網路標準，支援跨供應商協作與大規模安全性。

Cloudflare 的量子安全 SASE 平台現已推出。若要瞭解更多資訊，請查看下方資源：

Cloudflare 簡介 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是業界領先的全球連通雲公司。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。

Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。

若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。

