HubSpot ist branchenführend in puncto SaaS-Produkte für Inbound Sales und Inbound Marketing und unterstützt Unternehmen bei der Optimierung von Kundengewinnung und -bindung. Die Geschichte von HubSpot begann im Jahr 2004, als sich die Gründer Brian Halligan und Dharmesh Shah als Doktoranden am MIT kennenlernten. Nachdem sie mit vielen Start-ups zusammengearbeitet hatten, um eine Markteinführungsstrategie zu entwickeln, und um zu verstehen, wie unwirksam die traditionellen Kanäle geworden waren, machten sie sich daran, eine Softwareplattform zu entwickeln, die einen neuen Marketingansatz unterstützen würde. HubSpot unterstützt jetzt über 40.000 Kunden in über 90 Ländern.

Die Herausforderung der Bereitstellung von SSL

In den darauffolgenden Jahren hat HubSpot durch den Vorstoß der Branche zu „HTTPS everywhere“ untersucht, wie es seinen Kunden einfach zu implementierende, integrierte SSL-Verschlüsselung bieten kann, um die Sicherheit bereitzustellen, die Besucher und Suchmaschinen suchen.

Im Jahr 2015 hat HubSpot eine Lösung eingeführt, die ein SAN-SSL-Zertifikat (Shared Subject Alternative Name) verwendet, wobei HubSpot-Techniker die Hostnamen auf jedem SAN-Zertifikat manuell bündeln müssen.

In den folgenden Monaten stellte sich heraus, dass diese Lösung als guter erster Schritt nur schwer effektiv skalierbar war. Es dauerte oft bis zu fünf Tage, von der Zeit, in der ein Kunde SSL angefordert hatte, bis zur Zeit, in der es für ihn bereitgestellt werden konnte. Im Jahr 2017 begann HubSpot mit der Sichtung alternativer Marktangebote zur Lösung dieses Problems. „Wir suchten nach einem Technologie-Innovator und wussten, dass Cloudflare bei der SSL-Technologie führend war“, so Kerry Munz, Director Engineering - Platform Infrastructure bei HubSpot.

Warum Cloudflare der richtige Partner war

Cloudflare war in der Branche als Sicherheitsanbieter weit verbreitet, der einen einfach zu implementierenden Managed Service bereitstellte. Cloudflare bot jedoch zu diesem Zeitpunkt kein Standardangebot für diese Art der SSL-Bereitstellung für Websites von Drittanbietern an, die auf ihrer Plattform gehostet wurden. Als HubSpot Gespräche mit Cloudflare aufnahm, musste HubSpot sicherstellen, dass Cloudflare nicht nur eine Lösung zur Unterstützung dieser Anforderung entwickeln konnte, sondern dass das Cloudflare-Netzwerk auch die Performance des Dienstes über das Content Distribution Network (CDN) von Cloudflare steigern konnte.

Die Herausforderung war klar: Könnte Cloudflare den Prozess vereinfachen, um SSL für die Kunden-Sites von HubSpot bereitzustellen und die Leistung zu verbessern? Die Dringlichkeit nahm zu, da die Ankündigung von Google, Websites auf Chrome zu kennzeichnen, die nicht verschlüsselt waren, bedeutete, dass viele Websites von HubSpot-Kunden anfällig wären. Als HubSpot Kontakt mit Cloudflare aufnahm, stieg die Dringlichkeit mit der Notwendigkeit, SSL für über 40.000 Domains bereitzustellen, bevor das neue Chrome-Update in Kraft trat. Cloudflare arbeitete mit HubSpot zusammen, um eine „SSL for SaaS“ -Lösung zu entwickeln, die HubSpot letztendlich dabei half, SSL für 47.000 Sites bereitzustellen, die zuvor innerhalb von fünf Tagen keine Verschlüsselung hatten. Diese SSL-Bereitstellung wurde von den HubSpot-Ingenieuren mithilfe der Cloudflare-API-Technologie entwickelt und automatisch durchgeführt, ohne dass die HubSpot-Kunden etwas unternehmen mussten. Die Fähigkeit von Cloudflare, ein SSL-Zertifikat bereitzustellen und in 90 Sekunden am Netzwerkrand von Cloudflare zu verbreiten, bedeutete, dass dies bereits bei der Kundenanmeldung berücksichtigt werden konnte, wodurch HubSpot-Supportanrufe von Kunden reduziert wurden.

„Cloudflare wurde bei der Entwicklung dieser Lösung für uns zu einem vertrauenswürdigen Partner“, erklärt Munz. „Sie haben ein Team von sehr intelligenten Ingenieuren, die wissen, wie man schwierige Probleme angeht, und sind immer sehr reaktionsschnell, wenn Probleme auftauchen.“

Integrierte Performance und Sicherheit sind Standard

Während das Cloudflare-SSL-Angebot der Schlüsseltreiber für HubSpot war, konnte Cloudflare Schlüsseldienste für eine beschleunigte Web-Performance, DDoS-Schutz, Prävention vor Datenverlust und Bot-Abwehr bereitstellen. „Unsere Kunden verlassen sich auf einen immer verfügbaren Service von HubSpot, der frei von Bots und Malware ist. Mit den Sicherheitsdiensten von Cloudflare ist unser Service immer verfügbar und frei von Angriffen.“

„Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass wir ein reaktionsschnelles, benutzerfreundliches Portal bereitstellen, mit dem HubSpots Marketinglösungen für die Herausforderungen unserer Kunden eingesetzt werden können. Wenn das Portal und die zugehörigen APIs nur langsam reagieren, können unsere Kunden ihre Arbeit nicht erledigen und unzufrieden werden. “

Argo Smart Routing von Cloudflare wurde hinzugefügt, um die Reaktionszeiten für HubSpot-Kundenstandorte im gesamten globalen Netzwerk von Cloudflare zu verbessern, über das hinaus, was mit grundlegendem CDN-Caching bereitgestellt werden kann. „Nachdem wir Argo hinzugefügt hatten, erlebten wir eine Performance-Verbesserung um 35 %“, sagt Munz. „Wir sind sehr zufrieden mit der Partnerschaft, die wir mit Cloudflare aufgebaut haben“, so Munz weiter. „Während HubSpot wächst und sich weiterentwickelt, planen wir, die Nutzung von Cloudflare auf andere Bereiche bei HubSpot auszudehnen. Wir sind sehr zufrieden mit ihnen als vertrauenswürdigem Partner.“