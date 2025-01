HubSpot es el líder en la industria de productos SaaS para ventas entrantes y marketing, y ayuda a las empresas a optimizar la adquisición y el compromiso de los clientes. La historia de HubSpot comenzó en 2004. Sus fundadores Brian Halligan y Dharmesh Shah se conocieron cuando eran estudiantes de posgrado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Después de trabajar en varios emprendimientos para idear una estrategia que los introduzca en el mercado y de comprender lo ineficaces que se habían convertido los canales tradicionales, decidieron diseñar una plataforma de software que apoyara un nuevo enfoque de marketing. Ahora HubSpot asiste a más de 40 000 clientes en más de 90 países.

El desafío de ofrecer SSL

En los siguientes años, el impulso de la industria hacia “HTTPS Everywhere” llevó a HubSpot a explorar cómo podría proporcionar a los sitios de sus clientes un cifrado SSL integrado y fácil de desplegar para brindar la seguridad que los visitantes y los motores de búsqueda buscaban.

En 2015, HubSpot lanzó una solución mediante el certificado SSL “compartido” de nombres alternativos del firmante (SAN) con la necesidad de que los ingenieros de HubSpot “agruparan” manualmente los nombres de los host en cada certificado SAN.

En los siguientes meses, se volvió evidente que, si bien era un buen primer paso, era difícil que esta solución escalara de forma eficaz. Con frecuencia, transcurrían cinco días desde el momento en que un cliente solicitaba un SSL hasta que lo pudiera desplegar. En 2017, HubSpot comenzó a explorar ofertas alternativas del mercado que pudieran ayudar. “Buscábamos una tecnología innovadora y sabíamos que Cloudflare había marcado el camino en la tecnología SSL”, afirmó Kerry Munz, director de Ingeniería, Infraestructura de Plataformas en HubSpot.

Por qué Cloudflare era el socio adecuado

Cloudflare era reconocido en toda la industria como un proveedor de seguridad que proporcionaba un servicio administrado y fácil de desplegar. No obstante, Cloudflare, en ese momento, no daba una oferta comercial para este tipo de suministro de SSL para sitios de terceros alojados en su plataforma. Cuando comenzaron las conversaciones entre HubSpot y Cloudflare, HubSpot necesitaba asegurarse de que Cloudflare no solo pudiera idear una solución para suplir esta necesidad, sino que la red de Cloudflare también pudiera impulsar este funcionamiento del servicio mediante la red de entrega de contenido (CDN) de Cloudflare.

El desafío era claro: ¿podría Cloudflare simplificar el proceso a fin de entregar SSL para los sitios de los clientes de HubSpot y mejorar el funcionamiento? La urgencia aumentó cuando Google anunció que marcaría los sitios en Chrome que no estaban cifrados, lo que implicaba que muchos de los sitios de los clientes de HubSpot estarían vulnerables. Cuando HubSpot se comunicó con Cloudflare, la urgencia había aumentado con la necesidad de proporcionar SSL a más de 40 000 dominios antes de que se desplegara la nueva actualización de Chrome. Cloudflare se asoció con HubSpot para idear una solución “SSL para SaaS” que básicamente ayudara a HubSpot a desplegar SSL para 47 000 sitios que antes no estaban cifrados durante el periodo de 5 días. Este suministro de SSL fue diseñado por los ingenieros de HubSpot mediante la tecnología API de Cloudflare y se realizó automáticamente, sin que se les solicitara ninguna acción a los clientes de HubSpot. La habilidad de Cloudflare de proporcionar un certificado SSL y propagarlo en el perímetro de Cloudflare en 90 segundos implicaba que se podría incorporar a la etapa de registro de los clientes, lo que disminuiría sus llamadas a HubSpot para solicitar asistencia.

“Cloudflare se convirtió en nuestro socio fiable para idear esta solución”, explicó Munz. “Cuenta con un equipo de ingenieros increíblemente inteligentes que saben cómo enfrentar problemas difíciles y que tienen capacidad de respuesta cuando surgen problemas”.

Soluciones de rendimiento y seguridad integradas por defecto

Si bien la oferta de SSL de Cloudflare era el factor fundamental para HubSpot, Cloudflare podía proporcionar servicios clave para el funcionamiento web acelerado, la protección contra ataques DDoS, la prevención de pérdida de datos y la mitigación de bots. “Nuestros clientes confían en el servicio que se encuentra siempre disponible de HubSpot y está libre de bots y malware. Los servicios de seguridad de Cloudflare permiten que nuestro servicio se encuentre siempre disponible y esté libre de ataques”.

“Nuestros clientes confían en que proporcionemos un portal fácil de usar y con capacidad de respuesta para permitir que HubSpot ofrezca soluciones de marketing para los desafíos de nuestros clientes. Si el portal y las API complementarias tiene una capacidad de respuesta lenta, nuestros clientes no pueden realizar su trabajo y no quedan satisfechos”.

Se incorporó Argo Smart Routing de Cloudflare para mejorar el tiempo de respuesta de los sitios de los clientes de HubSpot a través de la red global de Cloudflare, más allá de lo que se puede entregar con el almacenamiento básico de CDN en caché. "Cuando agregamos Argo, observamos una mejora del rendimiento del 35 %", dijo Munz. "Estamos muy satisfechos con la asociación que hemos creado con Cloudflare", afirmó Munz. “A medida que HubSpot crece y evoluciona, planeamos expandir nuestro uso de Cloudflare a otras áreas en HubSpot. Estamos felices de que sea un socio fiable”.