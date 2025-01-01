HubSpot 是進線銷售和市場行銷 SaaS 產品的產業領導者，可幫助企業最佳化客戶獲取和參與。 HubSpot 的故事始於 2004 年，當時它的創始人 Brian Halligan 和 Dharmesh Shah 在 MIT 讀研究生。 在與許多初創公司合作制定了進入市場的戰略，並瞭解了傳統管道的無效程度之後，他們著手建立了一個軟體平台，該平台將支援一種新的行銷方法。 HubSpot 現在為 90 多個國家/地區的 40,000 多個客戶提供支援。

提供 SSL 的挑戰

在隨後的幾年中，業界向「無處不在的 HTTPS」的推動使 HubSpot 探索如何為客戶網站提供易於部署的內建 SSL 加密功能，以提供訪客和搜索引擎所需的安全性。

2015 年，HubSpot 推出了使用「共用」主題備用名稱 (SAN) SSL 憑證的解決方案，需要 HubSpot 工程師手動將每個 SAN 憑證上的主機名稱「捆綁」在一起。

在接下來的幾個月中，很明顯，儘管邁出了良好的第一步，但該解決方案難以有效擴展。 從客戶請求 SSL 到可以為他們部署 SSL 為止，通常需要五天的時間。 2017 年，HubSpot 開始探索可能有幫助的替代市場產品。 「我們一直在尋找技術創新者��，並且知道 Cloudflare 在 SSL 技術方面一直處於領先地位」，HubSpot 平台基礎結構工程總監 Kerry Munz 說。

為什麼 Cloudflare 是合適的合作夥伴

Cloudflare 作為提供輕鬆部署受管理服務的安全供應商而受到業界廣泛認可。 但是，Cloudflare 當時並未為其平台上代管的第三方網站的此類 SSL 佈建提供現成的產品。 當 HubSpot 開始與 Cloudflare 進行討論時，HubSpot 需要確保 Cloudflare 不僅可以開發解決方案來滿足這種需求，而且必須確保 Cloudflare 的網路還可以透過 Cloudflare 的內容發佈網路 (CDN) 來提高服務的效能。

挑戰顯而易見，Cloudflare 是否可以簡化為 HubSpot 客戶網站提供 SSL 並提高效能的流程？ 由於 Google 宣佈在 Chrome 上標記未加密的網站，這意味著許多 HubSpot 的客戶網站將很容易受到攻擊，因此這一緊迫性增加了。 當 HubSpot 接近 Cloudflare 時，在新的 Chrome 更新生效之前，為 40,000 個網域提供 SSL 的需求變得越來越緊迫。 Cloudflare 與 HubSpot 合作開發了「用於 SaaS 的 SSL」解決方案，該解決方案最終幫助 HubSpot 為以前在五天內沒有加密的 47,000 個網站部署了 SSL。 此 SSL 佈建是由 HubSpot 的工程師使用 Cloudflare API 技術設計的，並且是自動完成的，無需 HubSpot 的客戶採取任何行動。 Cloudflare 能夠佈建 SSL 憑證並在 90 秒內在 Cloudflare 的邊緣傳播該憑證，這意味著可以在客戶註冊階段將其合併，從而減少了來自客戶的 HubSpot 支援電話。

Munz 解釋說：「Cloudflare 在設計此解決方案方面成為我們值得信賴的合作夥伴。」「他們有一個非常聰明的工程師團隊，他們知道如何解決難題，並且在出現問題時總是非常敏感。」

預設提供整合的效能與安全性

儘管 Cloudflare SSL 產品是 HubSpot 的關鍵驅動程式，但 Cloudflare 能夠提供關鍵服務，以加快 Web 效能、DDoS保護，防止資料遺失和緩解傀儡程式。 「我們的客戶依靠 HubSpot 提供的始終可用的服務，該服務沒有機器人和惡意軟體。 Cloudflare 的安全服務使我們的服務始終可用，不受攻擊。」

「我們的客戶依靠我們提供一個快速響應，易於使用的入口網站，以使 HubSpot 的行銷解決方案能夠應對客戶的挑戰。」 「如果入口網站和隨附的 API 回應速度很慢，我們的客戶將無法完成工作並感到不滿意。」

增加了 Cloudflare 的 Argo Smart Routing，以提高 Cloudflare 遍佈全球網路的 HubSpot 客戶網站的回應時間，而基本 CDN 快取無法提供這些回應時間。「我們添加 Argo 後，效能提高了 35%」，Munz 說。Munz 表示：「我們對與 Cloudflare 建立的合作關係感到非常滿意。隨著 HubSpot 的發展壯大，我們計劃將 Cloudflare 的使用範圍擴展到 HubSpot 的其他領域。與他們成為值得信賴的合作夥伴，我們非常高興。」