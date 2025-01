Leader nel settore dei prodotti SaaS (Software As A Service) per vendite e marketing inbound, HubSpot aiuta le aziende a ottimizzare l'acquisizione di nuovi clienti e la loro fidelizzazione. La storia di questa società ebbe inizio nel 2004, anno in cui i suoi fondatori Brian Halligan e Dharmesh Shah, studenti al MIT, si conobbero. Dopo aver collaborato con numerose startup per lo sviluppo di una strategia di accesso ai mercati e aver compreso quanto fossero diventati inefficaci i canali tradizionali, decisero di costruire una piattaforma software in grado di supportare un nuovo approccio al marketing. Oggi HubSpot supporta oltre 40.000 clienti in più di 90 paesi del mondo.

Le difficoltà della distribuzione di SSL

Negli anni successivi la tendenza dell’industria verso un “HTTPS universale” spinse HubSpot a esplorare la possibilità di offrire ai siti dei propri clienti una crittografia SSL facile da implementare e integrata, in grado di garantire quella sicurezza che tutti i visitatori e i motori di ricerca desiderano.

Nel 2015 HubSpot lanciò una soluzione basata su un certificato SSL SAN (Subject Alternate Name) "condiviso" che richiedeva ai tecnici HubSpot di "raggruppare" manualmente in ciascun certificato SAN i nomi degli host.

Nei mesi successivi però si resero conto che l’applicazione su vasta scala di questa soluzione, pur essendo un buon primo passo, si dimostrava alquanto complessa. Infatti, dal momento in cui un cliente richiedeva il servizio SSL al momento in cui questo poteva essere implementato passavano spesso anche cinque giorni. Nel 2017 HubSpot cominciò a guardarsi intorno per individuare soluzioni alternative. "Stavamo cercando un innovatore tecnologico e sapevamo che Cloudflare era all'avanguardia nel campo della tecnologia SSL", dichiara Kerry Munz, Director of Engineering – Platform Infrastructure presso HubSpot.

Perché Cloudflare è stato il partner giusto

Nel settore della sicurezza Cloudflare si era fatto un nome come fornitore di un servizio gestito facile da implementare. A quell’epoca, tuttavia, Cloudflare non disponeva di una soluzione chiavi in mano per questo tipo di servizio SSL da offrire a siti di terze parti ospitati sulla loro piattaforma. Nell’avvicinarsi a Cloudflare, HubSpot desiderava appurare che non solo fossero in grado di sviluppare per loro una soluzione ad hoc, ma che la rete del nuovo fornitore potesse anche potenziare le prestazioni del loro servizio attraverso la CDN (Content Distribution Network, rete per la distribuzione di contenuti) di Cloudflare.

La sfida era inequivocabile: era in grado Cloudflare di semplificare il processo di integrazione del protocollo SSL per i siti dei clienti di HubSpot, migliorandone al tempo stesso le prestazioni? L’urgenza divenne ancora più incalzante con l'annuncio di Google di voler segnalare su Chrome i siti non crittografati, nei confronti del quale molti siti dei clienti di HubSpot si mostravano ancora più deboli. Nel momento in cui HubSpot si rivolse a Cloudflare, l'urgenza era aumentata al punto che era ormai diventato indispensabile fornire il servizio SSL per oltre 40.000 domini prima che il nuovo aggiornamento di Chrome entrasse in vigore. Cloudflare accettò la sfida e in non più di cinque giorni sviluppò una soluzione “SSL for SaaS” in collaborazione con HubSpot, mettendo in condizione quest’ultimo di implementare il protocollo SSL in 47.000 siti fino a quel momento sprovvisti di qualsiasi tipo di crittografia. Progettata dai tecnici di HubSpot, questa soluzione SSL sfruttava la tecnologia API di Cloudflare e veniva integrata automaticamente senza richiedere alcun intervento da parte dei clienti di HubSpot. La capacità di Cloudflare di fornire un certificato SSL e propagarlo lungo il perimetro della propria rete in 90 secondi consentiva inoltre a HubSpot di incorporarlo sin dalle prime fasi di registrazione del cliente, riducendo le chiamate al supporto di HubSpot.

“Escogitando questa soluzione Cloudflare è diventato per noi un partner di fiducia” ha spiegato Munz. “Hanno un team di tecnici geniali che sanno affrontare sfide complesse e sono sempre molto reattivi quando si presentano nuovi problemi.”

Le prestazioni e la sicurezza integrate sono un'impostazione predefinita

Se il motivo principale che ha spinto HubSpot a rivolgersi a Cloudflare è il loro servizio SSL, non meno apprezzate sono altre chicche di Cloudflare, quali prestazioni Web accelerate, protezione DDoS, prevenzione della perdita dei dati e mitigazione bot. “I nostri clienti sanno di poter contare su un servizio sempre disponibile e soprattutto privo di bot e malware. I servizi di sicurezza di Cloudflare ci consentono infatti di offrire un servizio sempre disponibile ed esente da attacchi.”

“I nostri clienti si affidano a noi per fornire un portale dinamico e facile da usare, in grado di mettere in atto le soluzioni di marketing di HubSpot e affrontare le sfide dell’impresa. Se il portale e le API di accompagnamento fossero lenti nelle risposte, i nostri clienti non potrebbero svolgere il proprio lavoro e resterebbero insoddisfatti.”

Per migliorare ulteriormente i tempi di risposta dei siti dei clienti di HubSpot attraverso la rete globale di Cloudflare, oltre a quanto già possibile attraverso la normale memorizzazione nella cache offerta dalla CDN, è stato aggiunto Argo Smart Routing di Cloudflare. "Quando abbiamo aggiunto Argo, abbiamo osservato un miglioramento delle prestazioni del 35%" ha dichiarato Munz. "Siamo rimasti molto soddisfatti della collaborazione che abbiamo stretto con Cloudflare. "Man mano che HubSpot cresce e si evolve, abbiamo in programma di espandere il nostro utilizzo di Cloudflare ad altre aree. Siamo entusiasti di questo nostro partner di assoluta fiducia.”