HubSpot est le leader dans l'industrie des solutions SaaS destinées aux ventes et au marketing entrants. La société aide les entreprises à optimiser l'acquisition et l'implication de la clientèle. L’histoire d’HubSpot a commencé en 2004, quand ses fondateurs Brian Halligan et Dharmesh Shah se sont rencontrés, diplômés du MIT. Après avoir travaillé avec de nombreuses start-ups pour développer une stratégie de marché et réalisé l’inefficacité des canaux traditionnels, ils ont décidé de développer une plate-forme logicielle pour proposer une nouvelle approche marketing. HubSpot prend désormais en charge plus de 40 000 clients dans plus de 90 pays.

Les défis liés à la mise en œuvre du SSL

Dans les années qui ont suivi, la tendance au « HTTPS partout » de l’industrie a poussé HubSpot à explorer comment proposer aux sites de ses clients un chiffrement SSL intégré et facile à déployer pour offrir la sécurité recherchée par les visiteurs et les moteurs de recherche.

En 2015, HubSpot a déployé une solution avec un certificat SSL de nom de sujet alternatif (SAN) « partagé ». Les ingénieurs HubSpot devaient « regrouper » manuellement les noms d’hôtes sur chaque certificat SAN.

Durant les mois suivants, ils ont réalisé que cette solution était une bonne première étape mais qu’elle était difficile à faire évoluer. Il fallait souvent jusqu’à cinq jours pour déployer SSL pour un client après sa demande. En 2017, HubSpot a commencé à explorer des offres de marché alternatives pouvant être utiles. « Nous recherchions de l’innovation technologique et savions que Cloudflare était un leader en termes de technologie SSL », déclarait Kerry Munz, directeur de l’ingénierie et de l’infrastructure de plateforme chez HubSpot.

Les raisons pour lesquelles Cloudflare constituait le partenaire adéquat

Cloudflare était reconnu par tout le secteur comme un fournisseur de sécurité offrant un service géré et facile à déployer. Cependant, Cloudflare ne proposait pas encore d’offre pour ce type de provision SSL pour les sites tiers hébergés sur leur plate-forme. Quand HubSpot a commencé à discuter avec Cloudflare, ils devaient s’assurer que Cloudflare pourrait développer une solution pour répondre à ce besoin, et que leur réseau pourrait aussi dynamiser les performances du service grâce au réseau de distribution de contenu (CDN) de Cloudflare.

Le défi était simple : Cloudflare peut-il simplifier le processus de livraison SSL pour les sites clients de HubSpot et améliorer les performances? Cela devenait de plus en plus urgent, notamment après que Google ait annoncé signaler les sites sur Chrome qui n’étaient pas chiffrés. Les sites de nombreux clients de HubSpot seraient alors devenus vulnérables. Quand HubSpot a contacté Cloudflare, l’urgence était encore plus grande avec le besoin de fournir SSL pour plus de 40 000 domaines avant le déploiement de la nouvelle mise à jour Chrome. Cloudflare s’est associé à HubSpot pour développer une solution « SSL pour SaaS » qui a permis à HubSpot de déployer SSL pour 47 000 sites qui ne disposaient pas de chiffrement pendant cinq jours. Ce provisionnement SSL fut conçu par les ingénieurs de HubSpot à l’aide de la technologie d’API de Cloudflare. Il fut réalisé automatiquement, sans aucune action requise de la part des clients de HubSpot. La capacité de Cloudflare à fournir un certificat SSL et à le propager en 90 secondes sur la périphérie de Cloudflare signifie qu’il était possible de l’incorporer à la phase d’inscription du client, réduisant ainsi les appels des clients au support HubSpot.

« Cloudflare est devenu pour nous un partenaire de confiance dans la conception de cette solution », explique Munz. « Ils disposent d’une équipe d’ingénieurs particulièrement intelligents qui savent comment aborder les problèmes difficiles et sont toujours très réactifs quand les problèmes surgissent.

Des solutions d'amélioration de la sécurité et des performances intégrées par défaut

L’offre SSL Cloudflare était le moteur principal pour HubSpot, et Cloudflare a été en mesure de fournir des services essentiels pour accélérer les performances Web, renforcer la protection DDoS, empêcher la perte de données et atténuer les bots. « Nos clients comptent sur un service toujours disponible de la part de HubSpot, libre de bots et de logiciels malveillants. Les services de sécurité de Cloudflare permettent à notre service d’être toujours disponible et protégé des attaques. »

« Nos clients comptent sur nous pour leur fournir un portail réactif et simple à utiliser pour appliquer les solutions marketing HubSpot aux défis de nos clients. Si le portail et les API qui l’accompagnent tardent à réagir, nos clients ne peuvent pas réaliser leur travail et sont insatisfaits. »

Argo Smart Routing de Cloudflare a été ajouté pour améliorer les temps de réponse des sites clients HubSpot sur le réseau mondial de Cloudflare, avec un résultat qui n’aurait pas pu être atteint avec une simple mise en cache CDN. « Lorsque nous avons ajouté Argo, nous avons observé une amélioration des performances de 35% », a déclaré Munz. « Nous sommes très satisfaits du partenariat que nous avons mis en place avec Cloudflare », a déclaré Munz. « À mesure que HubSpot grandit et évolue, nous prévoyons d'étendre notre utilisation de Cloudflare à d'autres domaines de HubSpot. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur un partenaire aussi fiable. »