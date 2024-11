Touch of Modern sécurise les données confidentielles de ses clients et améliore les performances de son site grâce à Cloudflare. Touch of Modern est une boutique en ligne destinée à l'homme moderne. « Nous dénichons pour vous les produits les plus intéressants du monde », explique Steven Ou, directeur technique de Touch of Modern, « et nous vous les proposons à des prix imbattables. »

Touch of Modern a traité plus d'un million de commandes et a récemment été reconnue comme l'une des entreprises privées connaissant la croissance la plus rapide en 2016.

Le défi de Touch of Modern : la protection des données confidentielles

Au fur et à mesure de sa croissance, Touch of Modern a attiré de plus en plus l'attention. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les entreprises de vente en ligne en pleine croissance, plus la clientèle de Touch of Modern augmente et plus les coordonnées de paiement et les données confidentielles de ses clients attirent la convoitise d'agents malveillants. « Nous avons été pris pour cible par des pirates informatiques qui essayaient de s'introduire sur notre site et d'accéder aux coordonnées de paiement de nos clients », a indiqué M. Ou. « Nous conservons les numéros de carte bancaire de nos clients pour pouvoir les réutiliser et ainsi faciliter les achats, mais si les comptes client venaient à être piratés, cela entraînerait des opérations non autorisées, ce qui serait un véritable cauchemar tant pour notre société que pour nos clients. »

La solution de Touch of Modern : un fournisseur lui permettant d'accélérer et de protéger son site

En cherchant un fournisseur de solutions de sécurité, Touch of Modern a découvert que la suite de produits de sécurité de Cloudflare lui offrait les puissants outils de sécurité dont elle avait besoin avec un CDN (réseau de diffusion de contenu ) très performant à un prix défiant toute concurrence. « Le coût combiné des dispositifs de sécurité et du réseau de diffusion de contenu de Cloudflare est inférieur à celui du réseau de diffusion de contenu que nous utilisions auparavant », a indiqué M. Ou. « Cloudflare nous aide à rester présents en ligne, offre une expérience de navigation rapide à nos utilisateurs finaux et protège leurs informations confidentielles. »

Touch of Modern utilise la solution d'atténuation des attaques DDoS et le pare-feu d'applications web (WAF) de Cloudflare pour maintenir le site à jour et le protéger des attaques, ainsi que pour filtrer les requêtes malveillantes et empêcher l'exfiltration de données sensibles. L'atténuation DDoS de Cloudflare a permis de nous protéger contre certaines des plus grandes attaques jamais lancées sur Internet, de sorte que Touch of Modern est protégée en toute sécurité contre les attaques volumétriques. De même, le WAF de Cloudflare tire parti de renseignements provenant des 25+ millions de propriétés Internet que compte le réseau, ce qui permet à Touch of Modern de se prémunir contre les dernières vulnérabilités et les derniers exploits connus.

De plus, en associant le CDN de Cloudflare et Argo Smart Routing, le site de Touch of Modern est beaucoup plus rapide pour les utilisateurs finaux. « Nous avons activé Argo Smart Routing et avons constaté une amélioration immédiate de 27 % de la vitesse », explique M. Ou. « Selon Amazon, chaque amélioration de 100 ms de la latence entraîne une augmentation de 1 % du taux de conversion. Si l'on se fie à cette logique, j'estime qu'Argo nous permet d'augmenter notre taux de conversion de 5 %. »