HubSpot é líder no setor de produtos SaaS para vendas de entrada e marketing, que ajuda negócios a otimizar a aquisição e envolvimento do cliente. A história da HubSpot começa em 2004, quando os fundadores Brian Halligan e Dharmesh Shah se encontraram como estudantes de pós-graduação na MIT. Depois de trabalharem com várias startups no desenvolvimento de estratégias de entrada no mercado e de entenderem como se tornaram ineficazes os canais tradicionais, eles se estabeleceram para desenvolver uma plataforma de software que suportaria uma nova abordagem para chegar ao mercado. Atualmente, a HubSpot oferece suporte a mais de 40 mil clientes em mais de 90 países.

O desafio de fornecer SSL

Nos anos seguintes, o avanço do setor na direção do “HTTPS everywhere” levou a HubSpot a analisar como poderia proporcionar aos sites dos seus clientes criptografia SSL incorporada e fácil de implantar para fornecer a segurança que visitantes e mecanismos de busca buscavam.

Em 2015, a HubSpot lançou uma solução que usava um certificado SSL Subject Alternative Name (SAN) “comum” com a necessidade de engenheiros da HubSpot “empacotarem” hostnamesem cada certificado SAN.

Nos meses seguintes, ficou evidente que, embora fosse um bom primeiro passo, a solução era difícil de escalar eficazmente. Normalmente, eram necessários cinco dias do momento em que o cliente solicitava o SSL até o momento em que ele poderia ser implantado. Em 2017, a HubSpot começou a examinar ofertas alternativas do mercado que poderiam ajudar. “Procurávamos um inovador de tecnologia e sabíamos que a Cloudflare liderava o caminho na questão da tecnologia de SSL”, disse Kerry Munz, diretor de engenharia, Infraestrutura de plataformas da HubSpot.

Por que a Cloudflare era o parceiro certo

A Cloudflare era amplamente reconhecida como fornecedor de segurança que oferecia um serviço gerenciado fácil de implantar. Entretanto, na ocasião, a Cloudflare não fornecia um produto pronto para ser usado para esse tipo de SSL que supria sites de terceiros hospedados nas suas respectivas plataformas. Quando começou a conversar com a Cloudflare, a HubSpot precisava garantir que a Cloudflare não apenas pudesse desenvolver uma solução para atender a essa necessidade, mas que pudesse também melhorar o desempenho do serviço através da sua rede de distribuição de conteúdo (CDN).

O desafio era claro: a Cloudflare conseguiria simplificar o processo de fornecimento de SSL aos sites dos clientes da HubSpot e melhorar o desempenho? A urgência aumentou quando a Google anunciou que sinalizaria sites no Chrome que não fossem criptografados, o que significava que muitos dos sites de clientes da HubSpot ficariam vulneráveis. Quando a HubSpot abordou a Cloudflare, a urgência tinha aumentado com a necessidade de fornecer SSL a mais de 40 mil domínios antes que a nova atualização do Chrome entrasse em vigor. A Cloudflare começou uma parceria com a HubSpot para desenvolverem a solução “SSL for SaaS” que, no fim das contas, ajudou a HubSpot a implantar, em cinco dias, o SSL em 47.000 sites que, anteriormente, não tinham criptografia. O fornecimento do SSL foi projetado por engenheiros da HubSpot, que usaram a tecnologia de API da Cloudflare, e foi realizado automaticamente, sem a necessidade de qualquer ação por parte dos clientes da HubSpot. A capacidade de a Cloudflare fornecer um certificado SSL e propagá-lo na sua borda em 90 segundos permitiu que o certificado fosse incorporado no estágio da assinatura do cliente, reduzindo o número de chamados dos clientes ao suporte da HubSpot.

“A Cloudflare se tornou um parceiro confiável para nós na elaboração da solução”, explicou Munz. “Eles têm uma equipe de engenheiros incrivelmente inteligentes que sabem como atacar problemas difíceis e são sempre muito responsivos quando surgem dificuldades.”

Desempenho e segurança integrados são um padrão

Embora o SSL oferecido pela Cloudflare fosse o fator decisivo da HubSpot, a Cloudflare conseguiu fornecer serviços básicos de desempenho na web acelerado, proteção contra DDoS, prevenção contra perda de dados e mitigação de bots. “Os nossos clientes dependem de um serviço da HubSpot que esteja sempre disponível, sem bots e malware. Os serviços de segurança da Cloudflare capacitam que os nossos serviços estejam sempre disponíveis e não sofram ataques.”

“Os nossos clientes dependem que forneçamos um portal responsivo e fácil de usar para habilitar as soluções de marketing da HubSpot para os desafios que enfrentam. Se o portal e APIs associadas forem lentos nas suas respostas, os nossos clientes não conseguirão realizar o seu trabalho e ficarão insatisfeitos.”

O Argo Smart Routing da Cloudflare foi incluído para melhorar os tempos de resposta dos sites dos clientes da HubSpot na rede global da Cloudflare, além do que poderia ser oferecido com o cache de CDN. "Quando incluímos o Argo, observamos uma melhoria de 35% no desempenho", disse Munz. "Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Cloudflare", disse Munz. "Conforme a HubSpot cresce e evolui, queremos usar a Cloudflare ainda mais em outras áreas da empresa. Estamos muito felizes em tê-los como parceiro confiável."