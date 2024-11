Touch of Modern sichert sensible Kundendaten und verbessert die Websiteperformance mit Cloudflare. Touch of Modern ist eine kuratierte Handelsplattform für den modernen Mann. „Wir finden die interessantesten Produkte auf der Welt“, erklärt Steven Ou, CTO von Touch of Modern, „und stellen sie Ihnen zu unschlagbaren Preisen zur Verfügung.“

Touch of Modern hat bereits mehr als eine Million Bestellungen ausgeführt und wurde kürzlich zu einem der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen des Jahres 2016 erklärt.

Die Herausforderung von Touch of Modern: sensible Daten schützen

Je größer Touch of Modern wurde, desto mehr Aufmerksamkeit erlangte es. Wie bei wachsenden E-Commerce-Unternehmen üblich: je mehr Kunden Touch of Modern bedient, desto wertvoller werden die gespeicherten sensiblen Zahlungs- und Kundendaten für böswillige Akteure. „Wir wurden zur Zielscheibe von Hackern, die versuchten, in unsere Website einzudringen und auf Kontoinformationen zuzugreifen“, berichtet Ou. „Wir speichern Kundenkreditkarten zur Wiederverwendung, was ein bequemeres Einkaufserlebnis bietet, aber wenn ein Kundenkonto gehackt wird, könnte dies zu unbefugten Kreditkartenbelastungen führen. Ein Albtraum für uns und für unsere Kunden.“

Die Lösung von Touch of Modern: Sicherheit mit integrierter Geschwindigkeit

Bei der Suche nach einem Sicherheitsanbieter stellte Touch of Modern fest, dass die Sicherheitssuite von Cloudflare die benötigten leistungsstarken Sicherheitstools mit einem hochleistungsfähigen CDN (Content Delivery Network) zu einem konkurrenzlosen Preis bot. „Die kombinierten Kosten für die Sicherheits- und CDN-Funktionalität von Cloudflare waren kostengünstiger als die Nutzung des traditionellen CDN, das wir vorher hatten“, so Ou. „Cloudflare sorgt dafür, dass wir online bleiben, bietet unseren Endnutzern eine schnellere Website und schützt die sensiblen Informationen unserer Kunden.“

Touch of Modern setzt die DDoS-Abwehr und WAF (Web Application Firewall) von Cloudflare ein, um die Website am Laufen zu halten und vor Angriffen zu schützen sowie böswillige Anfragen herauszufiltern und die Exfiltration sensibler Daten zu verhindern. Die DDoS-Abwehr von Cloudflare hat einige der größten Angriffe entschärft, die jemals im Internet gestartet wurden, Touch of Modern ist also vor volumetrischen Angriffen sicher. Außerdem nutzt die Cloudflare-WAF die Erkenntnisse aus den 25+ Millionen Websites und Webapplikationen im Netzwerk und schützt Touch of Modern selbst vor den neuesten bekannten Schwachstellen und Exploits.

Durch die Kombination der Performance-Gewinne des Cloudflare-CDN und von Argo Smart Routing ist die Website von Touch of Modern für ihre Endnutzer zudem wesentlich schneller geworden. „Wir schalteten Argo Smart Routing ein und sahen sofort, wie sich die Geschwindigkeit um 27 % verbesserte", erzählt Ou. „Amazon geht davon aus, dass jede Verbesserung der Latenz um 100 ms zu einem Anstieg der Konversionen um 1 % führt. Nach dieser Rechnung schätze ich, dass Argo uns eine 5%ige Steigerung bei den Konversionen bietet.“