利用 Cloudflare 探索影子 IT

透過統一平台增強可見度和控制權
Secure SaaS access - Hero Illustration

SaaS 應用程式提供您所需要的靈活性和敏捷性，可為混合員工提供支援。但使用未經授權的 SaaS 應用程式和 AI 工具可能會帶來新的安全風險。

Cloudflare 的安全存取服務邊緣 (SASE) 平台支援高效能的安全存取，可以從世界任何地方管理 SaaS 應用程式。您可以提高應用程式使用情況可見度、嚴格控制存取和保護資料，同時仍然能夠確保員工擁有保持高效所需的工具。

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Cloudflare 的不同之處
提高可見度

探索員工使用的所有 SaaS 應用程式。管理影子 IT 以及生成式 AI 工具的使用，同時增強資料保護並保持合規性。

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加強存取控制

重新控制對 SaaS 應用程式的存取。確保員工僅使用經授權的應用程式和獲批准的 AI 工具。

Prevent data exfiltration
避免資料外洩

降低透過 SaaS 應用程式和 AI 發生資料外流的風險，並防止員工分享受監管的敏感性資料。

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簡化安全營運

透過現代化存取策略減少手動工作。在所有網際網路資源中套用一致的存取原則，同時保持全面的可見度。

工作原理

透過 Cloudflare 的 Zero Trust 安全性管理影子 IT

Secure SaaS access application - Diagram

Cloudflare 讓您能夠利用統一的 SASE 平台來瞭解全部應用程式使用情況並控制存取。

請參見 SASE 參考架構
Secure SaaS access application - Diagram
取得全面的可見度

透過支援內聯和基於 API 的雲端存取安全性代理程式 (CASB) 功能，取得全面的可見度並實現安全的 SaaS 存取。

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實作 Zero Trust 安全性

套用身分感知、背景資訊驅動的 Zero Trust 原則，來控制使用者存取 SaaS 應用程式的方式以及位置。

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防止資料遺失

在 SaaS 應用程式中實施一致的精細化資料外洩防護 (DLP) 控制，來封鎖意外或有風險的資料分享。

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提高存取效能

透過利用 Cloudflare 廣泛的全球網路，提高存取效能。無論使用者位於何地，均可享受快速效能。

Mynet 透過 Cloudflare 提供對 SaaS 應用程式的安全存取

Mynet 代表遊戲開發商營運遊戲，已經積聚了 80 多款頂級遊戲。隨著公司轉向混合式工作，Mynet 需要在不依賴 VPN 的情況下，提供對 SaaS 應用程式和其他資源的安全存取。

該公司採用了 Cloudflare Access，來提供對雲端主控台和 SaaS 應用程式以及後台工具的安全存取，全部透過單一登入 (SSO) 實現。因此，Mynet 不僅簡化了遠端存取，提高了使用者效能，還增強了安全性。

「Cloudflare 幫助我們簡化了在整個組織內實施存取控制的方式。我們利用節省下來的時間和資金，進一步提升了服務品質。」

——Mynet 安全組

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選擇 Cloudflare 的原因

Cloudflare 的全球連通雲簡化了影子 IT 的管理

使用 Cloudflare 統一的雲端原生安全和連線平台，您可以看到使用了哪些應用程式並控制可以存取它們的人員。

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可組合的架構

透過利用多雲端互通性和可自訂的聯網服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。

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效能

控制 SaaS 存取，並透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供更佳的使用者體驗。

威脅情報

使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖 ~1580 億次威脅收集而來的情報，防止更多攻擊。

統一介面

透過將每一項混合式工作安全服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠。

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