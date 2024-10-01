探索員工使用的所有 SaaS 應用程式。管理影子 IT 以及生成式 AI 工具的使用，同時增強資料保護並保持合規性。
重新控制對 SaaS 應用程式的存取。確保員工僅使用經授權的應用程式和獲批准的 AI 工具。
降低透過 SaaS 應用程式和 AI 發生資料外流的風險，並防止員工分享受監管的敏感性資料。
透過現代化存取策略減少手動工作。在所有網際網路資源中套用一致的存取原則，同時保持全面的可見度。
Cloudflare 讓您能夠利用統一的 SASE 平台來瞭解全部應用程式使用情況並控制存取。
透過支援內聯和基於 API 的雲端存取安全性代理程式 (CASB) 功能，取得全面的可見度並實現安全的 SaaS 存取。
套用身分感知、背景資訊驅動的 Zero Trust 原則，來控制使用者存取 SaaS 應用程式的方式以及位置。
在 SaaS 應用程式中實施一致的精細化資料外洩防護 (DLP) 控制，來封鎖意外或有風險的資料分享。
透過利用 Cloudflare 廣泛的全球網路，提高存取效能。無論使用者位於何地，均可享受快速效能。
Mynet 代表遊戲開發商營運遊戲，已經積聚了 80 多款頂級遊戲。隨著公司轉向混合式工作，Mynet 需要在不依賴 VPN 的情況下，提供對 SaaS 應用程式和其他資源的安全存取。
該公司採用了 Cloudflare Access，來提供對雲端主控台和 SaaS 應用程式以及後台工具的安全存取，全部透過單一登入 (SSO) 實現。因此，Mynet 不僅簡化了遠端存取，提高了使用者效能，還增強了安全性。
使用 Cloudflare 統一的雲端原生安全和連線平台，您可以看到使用了哪些應用程式並控制可以存取它們的人員。
透過利用多雲端互通性和可自訂的聯網服務，滿足各種各樣的安全和聯網要求。
控制 SaaS 存取，並透過可在約 50 毫秒內連線至約 95% 的網際網路使用者的全球網路，提供更佳的使用者體驗。
使用從代理約 20% 的 Web 流量和每日封鎖 ~1580 億次威脅收集而來的情報，防止更多攻擊。
透過將每一項混合式工作安全服務統一在一個 UI 中，減少工具氾濫和警示倦怠。