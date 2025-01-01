Cloudflare 與領先的支付公司合作，以保護和實現代理式商務
Cloudflare 與領先的支付公司合作，以保護和實現代理式商務
Cloudflare 正與更廣大的支付生態系統合作，協助將代理式商務帶給全球數百萬商家
Cloudflare 正與更廣大的支付生態系統合作，協助將代理式商務帶給全球數百萬商家
加州舊金山，2025 年 10 月 14 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布，其正與全球最大的支付公司合作，為代理式商務打造一個驗證層。此次全產業合作將利用 Web Bot Auth 通訊協定，使 AI 智慧體能夠在全球數百萬商家購物。
Cloudflare 與 Visa 合作開發並推出可信賴智慧體通訊協定 (Trusted Agent Protocol)，這是一套全新通訊協定，讓支付網路能夠整合 Web Bot Auth，並使商家能夠安全且透明地與新一代由人工智慧驅動的購物智慧體進行互動。Visa 正將這些新通訊協定與功能導入其代理支付平台 Visa Intelligent Commerce 之中。同時，Cloudflare 也正與 Mastercard 和 American Express 合作，以運用 Web Bot Auth 技術。Mastercard 正在將 Web Bot Auth 整合至其 Mastercard Agent Pay 平台，讓商家能輕鬆識別可信賴的智慧體，並提供安全、個人化的代理式商務體驗。American Express 也將在其代理商務計畫中運用 Web Bot Auth。未來，使用 Cloudflare Agents SDK 所開發的 AI 智慧體，將能透過這些通訊協定，在全球數百萬家商家實現自主購物。
代理式商務是一種新興的線上購物模式，其中 AI 智慧體扮演消費者的個人購物助理角色，從頭到尾處理整個購買流程。這種模式為消費者和商家創造了前所未有的機會，但也同時帶來了新的挑戰。商家現在需要建立強健的系統，以可靠地區分可信賴的 AI 智慧體與惡意機器人，同時也為顧客提供流暢的購物體驗。
將 Web Bot Auth 用於代理式商務
Web Bot Auth 於今年稍早提出，是一套允許機器人與智慧體進行自我驗證的機制，現已可應用於代理式商務。透過其在「可信賴智慧體通訊協定」中的運用，商家能夠辨識智慧體流量的身分與意圖，並安全地接受來自智慧體的任何支付方式，包括信用卡、借記卡、加密貨幣等。Web Bot Auth 能與所有主要代理框架相容並互通，藉此建立一套驗證層，使商家和開發者能夠安全地在網際網路規模上部署代理式商務。
Cloudflare 策略長 Stephanie Cohen 表示：「商務的未來將由智慧體主導，而 Cloudflare 正在打造其可信賴的基礎。我們直接賦能開發人員、商家及支付業者進行創新，而這一切的基礎在於：安全不能只是事後補救，而是必須從設計階段就內建其中。憑藉我們的全球網路，我們具備獨特的優勢，能夠支援信任通訊協定，讓 AI 智慧體能夠安全地進行交易，從而為所有人開啟數位商務的下一個時代。」
Visa 產品與策略資深副總裁 Jack Forestell 表示：「隨著 AI 智慧體開始代表消費者進行交易，一個商務新時代正逐漸成形，這個時代要求信任、透明、安全，以及產業間的合作。商家不應該被迫在阻擋機器人與服務真實顧客之間做出選擇——而可信賴智慧體通訊協定正是為了解決這個問題而生。」
Mastercard 產品長 Jorn Lambert 表示：「智慧體有潛力為消費者帶來更為順暢的購物體驗，但前提是這些智慧體必須值得信任，且商家也必須擁有能輕鬆支援這個商務新時代所需的工具。我們正與 Cloudflare 等產業夥伴攜手合作，簡化商家對智慧體的驗證流程，並確保代理式商務能以一套統一、可擴展、安全且廣泛採用的方式推進。」
American Express 全球創新資深副總裁暨負責人 Luke Gebb 表示：「我們非常高興能運用 Cloudflare 的 Web Bot Auth 通訊協定，協助商家識別可信賴的智慧體，並提供安全的代理式商務體驗。信任與責任是我們一切舉措的核心，而這次合作也再次展現我們致力於確保每一次數位互動都安全可靠、值得信賴的承諾。」
以下合作夥伴已針對將 Web Bot Auth 用於代理式商務提供了回饋意見，並將持續共同完善此技術框架：Adyen、Checkout.com、Circle、Fiserv、Microsoft、Nuvei、Shopify、Webflow 及 Worldpay。
保護智慧體至商家的連線
Cloudflare 與支付業者將運用 Web Bot Auth 來推動代理式商務的普及，讓商家能夠授權合法的 AI 智慧體存取其服務，同時在第一線就攔阻詐欺的流量。商家將能夠：
- 瞭解客戶的意圖： 智慧體能夠與商家溝通並驗證其意圖，以便蒐集產品詳細資料，或購買商品與服務。
- 維持與客戶的個人關係 ：即使是由智慧體代為下單，商家仍可判斷該筆交易是否來自已有帳號或購物紀錄的顧客。
- 處理智慧體的付款： 智慧體可以使用各種付款方式來完成購買，包括信用卡、借記卡、加密或其他方式。
Cloudflare 也為智慧體支付通訊協定等開放通訊協定做出了貢獻，推出了 Cloudflare NET Dollar，並正在與 Coinbase 建立 x402 Foundation——所有這些都將有助於加速網際網路上代理式商務的發展。
若要瞭解更多資訊，請查看下方資源：
- 進一步瞭解已簽名的智慧體
- Visa 開發人員中心：可信賴智慧體通訊協定
- Visa GitHub：存放庫
- Cloudflare：用於建置智慧體的平台
關於 Cloudflare
Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 是一家業界領先的全球連通雲公司，其使命是幫助構建更好的網際網路。它為各种組織提供支援，不僅幫助世界各處的員工、應用程式和網路提升速度和安全性，還降低了複雜性和成本。Cloudflare 的全球連通雲提供了功能最齊全的統一雲端原生產品和開發人員工具平台，因此，任何組織都能獲得高效工作、不斷開發和加速業務所需的控制能力。
Cloudflare 由世界上規模最大且互連性最高的網路之一提供支援，每天可為客戶封鎖數十億個線上威脅。它贏得了全球數百萬個組織的信賴，從最大的品牌到企業家和小企業，再到非營利組織、人道主義團體以及政府。
若要深入瞭解 Cloudflare 的全球連通雲，請造訪 cloudflare.com/connectivity-cloud。若要深入瞭解最新的網際網路趨勢和深入解析，請造訪 https://radar.cloudflare.com/zh-tw。
關注我們：部落格 | X | LinkedIn | Facebook | Instagram
前瞻性聲明
本新聞稿包含經修訂的 1933 年《證券法》第 27A 節與經修訂的 1934 年《證券交易法》第 21E 節含義所載前瞻性聲明，且這些聲明涉及重大風險與不確定性。在某些情況下，您可以識別前瞻性聲明，因為其包含「可能」、「將會」、「應該」、「期望」、「探索」、「計畫」、「預期」、「會」、「打算」、「目標」、「專案」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等詞語、這些詞語的否定詞，或是其他涉及 Cloudflare 期望、策略、計畫或意圖的類似術語或表達方式。然而，並非所有前瞻性聲明都包含這些識別詞語。本新聞稿中所明示或暗示的前瞻性聲明，包括但不限於以下內容：有關 Cloudflare 產品與技術的能力與成效之聲明；使用 Cloudflare 產品與技術為 Cloudflare 客戶所帶來之效益的聲明；Cloudflare 與支付業者合作之情況，以及此合作可能為 Cloudflare 客戶帶來之潛在效益的聲明；Cloudflare 藉由與支付業者合作，吸引更多新客戶並擴大對現有客戶銷售之潛在機會的聲明；代理式商務的興起及其可能為 Cloudflare 帶來之潛在效益的聲明；Cloudflare 的技術發展、未來營運、成長、計畫或策略；以及 Cloudflare 戰略長及其他人所發表的評論。由於多項因素，實際結果可能與前瞻性聲明中所載明或暗示之結果存在重大差別，包括但不限於 Cloudflare 向證券交易委員會 (SEC) 提交之文件中詳述的風險，包括 Cloudflare 在 2025 年 7 月 31 日提交的 10-Q 表格季度報告，以及 Cloudflare 可能不定時向 SEC 提交的其他文件。
在本新聞稿中所做之前瞻性聲明僅與截至聲明日期為止的活動相關。Cloudflare 沒有義務更新本新聞稿中做出之任何前瞻性聲明，以反映新聞稿發佈後的活動或情況，或是反映全新資訊或意外事件的發生狀況，除非法律要求。Cloudflare 可能不會實際完成 Cloudflare 前瞻性聲明中所披露的計畫、意圖或期望，且您不得過度依賴 Cloudflare 的前瞻性聲明。
© 2025 Cloudflare, Inc.保留一切權利。Cloudflare、Cloudflare 標誌及其他 Cloudflare 標記是 Cloudflare, Inc. 在美國及其他司法管轄區的商標及/或註冊商標。本網站提及之所有其他標記和名稱可能是其各自擁有者的商標。