Cloudflare 與領先的支付公司合作，以保護和實現代理式商務

加州舊金山，2025 年 10 月 14 日 – 領先的全球連通雲公司 Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) 今日宣布，其正與全球最大的支付公司合作，為代理式商務打造一個驗證層。此次全產業合作將利用 Web Bot Auth 通訊協定，使 AI 智慧體能夠在全球數百萬商家購物。

Cloudflare 與 Visa 合作開發並推出可信賴智慧體通訊協定 (Trusted Agent Protocol)，這是一套全新通訊協定，讓支付網路能夠整合 Web Bot Auth，並使商家能夠安全且透明地與新一代由人工智慧驅動的購物智慧體進行互動。Visa 正將這些新通訊協定與功能導入其代理支付平台 Visa Intelligent Commerce 之中。同時，Cloudflare 也正與 Mastercard 和 American Express 合作，以運用 Web Bot Auth 技術。Mastercard 正在將 Web Bot Auth 整合至其 Mastercard Agent Pay 平台，讓商家能輕鬆識別可信賴的智慧體，並提供安全、個人化的代理式商務體驗。American Express 也將在其代理商務計畫中運用 Web Bot Auth。未來，使用 Cloudflare Agents SDK 所開發的 AI 智慧體，將能透過這些通訊協定，在全球數百萬家商家實現自主購物。

代理式商務是一種新興的線上購物模式，其中 AI 智慧體扮演消費者的個人購物助理角色，從頭到尾處理整個購買流程。這種模式為消費者和商家創造了前所未有的機會，但也同時帶來了新的挑戰。商家現在需要建立強健的系統，以可靠地區分可信賴的 AI 智慧體與惡意機器人，同時也為顧客提供流暢的購物體驗。

將 Web Bot Auth 用於代理式商務

Web Bot Auth 於今年稍早提出，是一套允許機器人與智慧體進行自我驗證的機制，現已可應用於代理式商務。透過其在「可信賴智慧體通訊協定」中的運用，商家能夠辨識智慧體流量的身分與意圖，並安全地接受來自智慧體的任何支付方式，包括信用卡、借記卡、加密貨幣等。Web Bot Auth 能與所有主要代理框架相容並互通，藉此建立一套驗證層，使商家和開發者能夠安全地在網際網路規模上部署代理式商務。

Cloudflare 策略長 Stephanie Cohen 表示：「商務的未來將由智慧體主導，而 Cloudflare 正在打造其可信賴的基礎。我們直接賦能開發人員、商家及支付業者進行創新，而這一切的基礎在於：安全不能只是事後補救，而是必須從設計階段就內建其中。憑藉我們的全球網路，我們具備獨特的優勢，能夠支援信任通訊協定，讓 AI 智慧體能夠安全地進行交易，從而為所有人開啟數位商務的下一個時代。」

Visa 產品與策略資深副總裁 Jack Forestell 表示：「隨著 AI 智慧體開始代表消費者進行交易，一個商務新時代正逐漸成形，這個時代要求信任、透明、安全，以及產業間的合作。商家不應該被迫在阻擋機器人與服務真實顧客之間做出選擇——而可信賴智慧體通訊協定正是為了解決這個問題而生。」

Mastercard 產品長 Jorn Lambert 表示：「智慧體有潛力為消費者帶來更為順暢的購物體驗，但前提是這些智慧體必須值得信任，且商家也必須擁有能輕鬆支援這個商務新時代所需的工具。我們正與 Cloudflare 等產業夥伴攜手合作，簡化商家對智慧體的驗證流程，並確保代理式商務能以一套統一、可擴展、安全且廣泛採用的方式推進。」

American Express 全球創新資深副總裁暨負責人 Luke Gebb 表示：「我們非常高興能運用 Cloudflare 的 Web Bot Auth 通訊協定，協助商家識別可信賴的智慧體，並提供安全的代理式商務體驗。信任與責任是我們一切舉措的核心，而這次合作也再次展現我們致力於確保每一次數位互動都安全可靠、值得信賴的承諾。」

以下合作夥伴已針對將 Web Bot Auth 用於代理式商務提供了回饋意見，並將持續共同完善此技術框架：Adyen、Checkout.com、Circle、Fiserv、Microsoft、Nuvei、Shopify、Webflow 及 Worldpay。

保護智慧體至商家的連線

Cloudflare 與支付業者將運用 Web Bot Auth 來推動代理式商務的普及，讓商家能夠授權合法的 AI 智慧體存取其服務，同時在第一線就攔阻詐欺的流量。商家將能夠：

瞭解客戶的意圖： 智慧體能夠與商家溝通並驗證其意圖，以便蒐集產品詳細資料，或購買商品與服務。

智慧體能夠與商家溝通並驗證其意圖，以便蒐集產品詳細資料，或購買商品與服務。 維持與客戶的個人關係 ：即使是由智慧體代為下單，商家仍可判斷該筆交易是否來自已有帳號或購物紀錄的顧客。

：即使是由智慧體代為下單，商家仍可判斷該筆交易是否來自已有帳號或購物紀錄的顧客。 處理智慧體的付款： 智慧體可以使用各種付款方式來完成購買，包括信用卡、借記卡、加密或其他方式。

Cloudflare 也為智慧體支付通訊協定等開放通訊協定做出了貢獻，推出了 Cloudflare NET Dollar，並正在與 Coinbase 建立 x402 Foundation——所有這些都將有助於加速網際網路上代理式商務的發展。

若要瞭解更多資訊，請查看下方資源：

進一步瞭解已簽名的智慧體

Visa 開發人員中心：可信賴智慧體通訊協定

Visa GitHub：存放庫

Cloudflare：用於建置智慧體的平台

