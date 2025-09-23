Cloudflare collabore avec les principales institutions de paiement pour sécuriser et mettre en place le commerce agentique

Cloudflare s'associe à l'ensemble des acteurs de l'écosystème des paiements afin de contribuer à la mise en place du commerce agentique pour des millions de commerçants à travers le monde

Paris, le 23 septembre 2025 — Cloudflare, Inc. (NYSE : NET), le leader dans le domaine du cloud de connectivité, annonce sa collaboration avec les principaux acteurs de paiement mondiaux en vue de créer une couche d'authentification dédiée au commerce agentique. Cette collaboration sectorielle tire parti du protocole Web Bot Auth, qui permet aux agents IA d'effectuer des achats auprès de millions de commerçants à travers le monde.

Cloudflare et Visa ont coopéré étroitement pour développer et lancer le Trusted Agent Protocol, un nouveau protocole qui permet aux réseaux de paiement d'intégrer le Web Bot Auth, mais aussi aux commerçants d'interagir de manière sécurisée et transparente avec la prochaine génération d'agents d'achat soutenus par IA. Visa intègre ces nouveaux protocoles et ces nouvelles fonctionnalités à sa plateforme de paiement agentique, Visa Intelligent Commerce. Cloudflare collabore également avec Mastercard et American Express autour du protocole Web Bot Auth. Mastercard intègre ce dernier à sa solution Mastercard Agent Pay, qui permet aux commerçants d'identifier les agents de confiance afin de proposer une expérience d'achat agentique sécurisée et personnalisée, en toute simplicité. American Express utilisera également le protocole Web Bot Auth dans le cadre de son propre programme de commerce agentique. Les agents IA développés à l'aide du SDK Agents de Cloudflare pourront bientôt s'appuyer sur ces protocoles pour effectuer des achats de manière autonome auprès de millions de commerçants à travers le monde.

Le commerce agentique est une forme émergente d'achats en ligne au sein de laquelle les agents se comportent comme des acheteurs personnels pour le compte d'un consommateur et gèrent le processus d'achat de bout en bout. Cette nouvelle forme engendre des opportunités extraordinaires pour les consommateurs et les commerçants, mais elle entraîne également de nouvelles problématiques. Les commerçants ont désormais besoin de systèmes robustes pour différencier les agents IA de confiance des bots malveillants, de manière fiable, tout en assurant une expérience fluide à leurs clients.

Tirer parti du protocole Web Bot Auth pour le commerce agentique

Lancé plus tôt cette année, le protocole Web Bot Auth permet aux bots et aux agents de s'authentifier eux-mêmes. Les nouveaux développements vous permettent désormais de l'utiliser également dans le cadre du commerce agentique. Le rapprochement avec le Trusted Agent Protocol permet aux commerçants de déterminer l'identité et l'intention du trafic d'un agent, mais aussi d'accepter de manière sécurisée n'importe quel moyen de paiement utilisé par un agent, comme une carte bancaire ou une cryptomonnaie. Grâce à sa compatibilité et à son interopérabilité avec l'ensemble des grands cadres agentiques, le protocole Web Bot Auth met en place une couche d'authentification qui permettra aux commerçants et aux développeurs de déployer le commerce agentique à l'échelle d'Internet, en toute sécurité.

« L'avenir du commerce est agentique et Cloudflare en bâtit le socle fiable », déclare Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer de Cloudflare. « Nous permettons aux développeurs, aux commerçants et aux institutions de paiement d'innover directement. Or, cette approche commence par le fait de s'assurer que la sécurité ne constitue pas une réflexion a posteriori, mais qu'elle soit bien intégrée de manière intrinsèque. Notre réseau mondial nous assure une position unique pour déployer des protocoles de confiance qui permettent aux agents IA de procéder à leurs transactions en toute sécurité et d'ouvrir ainsi la nouvelle ère du commerce numérique pour l'ensemble des utilisateurs. »

« À l'heure où les agents IA commencent à effectuer des transactions pour le compte des consommateurs, une nouvelle ère du commerce est en train d'émerger. Or, cette ère nécessite l'établissement d'un climat de confiance, de transparence, de sécurité et de collaboration avec l'ensemble du secteur », précise Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer chez Visa. « Les commerçants ne devraient pas avoir à choisir entre le blocage des bots et le fait de servir leurs clients légitimes. Le Trusted Agent Protocol nous permet de résoudre ce problème. »

« Les agents peuvent permettre la mise en place d'une expérience d'achat beaucoup plus fluide. Toutefois, cette dernière ne sera possible que si l'agent se montre digne de confiance et si les commerçants disposent des outils nécessaires pour prendre facilement en charge cette nouvelle ère commerciale », explique Jorn Lambert, Chief Product Officer chez Mastercard. « En collaborant avec les acteurs du secteur tels que Cloudflare, nous simplifions le processus de contrôle des agents pour les commerçants, tout en leur assurant une approche du commerce agentique unifiée, évolutive, sécurisée et largement généralisée. »

« American Express se réjouit de faire appel au protocole Web Bot Auth de Cloudflare afin d'aider les commerçants à identifier les agents de confiance et à proposer une expérience de commerce agentique sécurisée », affirme Luke Gebb, EVP et Head of Global Innovation chez American Express. « La confiance et la responsabilité font partie de nos valeurs centrales et cette collaboration s'inscrit dans la continuité de notre engagement visant à garantir la sécurité et la confiance lors de chaque interaction numérique. »

Les partenaires suivants nous ont fait part de leurs retours concernant l'utilisation du protocole Web Bot Auth pour le commerce agentique et nous continuerons à faire évoluer le cadre ensemble : Adyen, Checkout.com, Circle, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Webflow et Worldpay.

Sécuriser la connectivité agent-commerçant

Cloudflare et les institutions de paiement s'appuieront sur le protocole Web Bot Auth pour soutenir l'adoption du commerce agentique, en permettant aux commerçants d'accorder l'accès aux agents IA légitimes, tout en bloquant le trafic frauduleux dès son point d'entrée. Les commerçants pourront ainsi :

Comprendre les intentions de leurs clients : les agents peuvent communiquer et vérifier l'intention à l'origine de leur visite, qu'il s'agisse de recueillir des informations sur un produit ou de procéder à l'achat d'un article ou d'un service.

les agents peuvent communiquer et vérifier l'intention à l'origine de leur visite, qu'il s'agisse de recueillir des informations sur un produit ou de procéder à l'achat d'un article ou d'un service. Entretenir des relations personnelles avec leurs clients : les commerçants pourront déterminer si un client dispose d'un compte ou d'un historique d'achat existant, même si un agent lance une procédure d'achat pour le compte du client.

les commerçants pourront déterminer si un client dispose d'un compte ou d'un historique d'achat existant, même si un agent lance une procédure d'achat pour le compte du client. Traiter les paiements émis par les agents : les agents peuvent employer différents moyens de paiement, comme une carte bancaire ou une cryptomonnaie, pour finaliser un achat.

Cloudflare a également contribué à l'élaboration de protocoles ouverts, comme l'Agent Payments Protocol, ainsi qu'au lancement du Cloudflare NET Dollar. De même, l'entreprise collabore actuellement avec Coinbase à l'établissement de la x402 Foundation. Toutes ces initiatives contribueront à l'accélération de la mise en place du commerce agentique sur Internet.

