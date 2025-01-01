Cloudflare, 선도적인 결제 회사들과 협력하여 에이전트 상거래 보안 및 지원 강화

캘리포니아주 샌프란시스코, 2025년 10월 14일 – Cloudflare, Inc.(NYSE: NET)는 클라우드 연결성을 선도하는 기업으로, 오늘 세계 최대 결제 회사들과 협력해 에이전트형 상거래를 위한 인증 계층을 구축하고 있다고 발표했습니다. 이번 업계 전반의 협력은 Web Bot Auth Protocol을 활용하여 AI 에이전트가 전 세계 수백만 개의 가맹점에서 쇼핑할 수 있도록 지원합니다.

Cloudflare와 Visa는 결제 네트워크가 Web Bot Auth를 통합하며, 가맹점이 차세대 AI 기반 쇼핑 에이전트와 안전하고 투명하게 상호작용할 수 있도록 하는 새로운 프로토콜인 Trusted Agent Protocol을 공동으로 개발하고 도입했습니다. Visa는 이 새로운 프로토콜과 기능을 자사의 에이전트형 결제 플랫폼인 Visa Intelligent Commerce에 통합하고 있습니다. Cloudflare는 또한 Mastercard 및 American Express와 협력하여 Web Bot Auth를 활용하고 있습니다. Mastercard는 Web Bot Auth를 Mastercard Agent Pay에 통합하여 가맹점이 신뢰할 수 있는 에이전트를 식별하고, 안전하면서도 개인화된 에이전트형 상거래 경험을 손쉽게 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다. American Express 역시 자사의 에이전트형 상거래 프로그램에 Web Bot Auth를 활용할 예정입니다. Cloudflare Agents SDK로 구축된 AI 에이전트는 머지않아 이러한 프로토콜을 활용해 전 세계 수백만 개 가맹점에서 자율적으로 쇼핑을 수행할 수 있게 될 것입니다.

에이전트형 상거래는 AI 에이전트가 소비자를 대신해 개인 쇼핑객 역할을 하며, 구매 과정 전반을 처음부터 끝까지 관리하는 새로운 형태의 온라인 쇼핑입니다. 이는 소비자와 가맹점 모두에게 막대한 기회를 제공하는 동시에, 새로운 과제도 함께 제시합니다. 이제 가맹점은 신뢰할 수 있는 AI 에이전트와 악성 봇을 안정적으로 구별하면서 고객에게 원활한 경험을 제공할 수 있는 견고한 시스템이 필요합니다.

에이전트형 상거래를 위한 Web Bot Auth 활용

올해 초 제시된 Web Bot Auth는 봇과 에이전트가 자체적으로 인증할 수 있도록 지원하며, 이제는 에이전트형 상거래에도 활용될 수 있습니다. Trusted Agent Protocol에 이를 적용하면, 가맹점은 에이전트 트래픽의 신원과 의도를 파악하고 신용카드, 직불카드, 암호화폐 등 다양한 결제 수단을 에이전트로부터 안전하게 수락할 수 있습니다. 주요 에이전틱 프레임워크와의 호환성과 상호 운용성을 갖춘 Web Bot Auth는 인증 계층을 형성하여, 가맹점과 개발자가 인터넷 규모에서 안전하게 에이전트형 상거래를 이용할 수 있도록 지원합니다.

“상거래의 미래는 에이전트이며, Cloudflare는 이를 위한 신뢰할 수 있는 기반을 구축하고 있습니다.”라고 Cloudflare의 최고 전략 책임자 Stephanie Cohen은 말했습니다. “당사는 개발자, 가맹점, 결제 회사를 직접 지원함으로써 혁신을 실현하고 있습니다. 이는 보안을 사후에 고려하는 것이 아니라, 설계 단계부터 내재화하는 것에서 시작됩니다. Cloudflare는 Visa의 전역 네트워크를 통해 AI 에이전트가 안전하게 거래할 수 있도록 지원하는 신뢰 프로토콜을 구현할 독보적인 위치에 있으며, 이를 통해 모두를 위한 디지털 상거래의 새로운 시대를 열어갈 것입니다.”

“AI 에이전트가 소비자를 대신해 거래를 수행하기 시작하면서, 신뢰와 투명성, 보안, 업계 간 협력이 필수적인 새로운 상거래 시대가 도래하고 있습니다.”라고 Visa의 최고 제품 및 전략 책임자 Jack Forestell은 이야기합니다. “가맹점은 봇을 차단하는 것과 실제 고객에게 서비스를 제공하는 것 사이에서 선택을 강요받아서는 안 됩니다. Trusted Agent Protocol이 바로 그 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.”

“에이전트는 훨씬 더 원활한 쇼핑 경험을 실현할 잠재력을 지니고 있습니다. 그러나 이를 위해서는 에이전트를 신뢰할 수 있어야 하며, 가맹점이 이 새로운 상거래 시대를 손쉽게 지원할 수 있는 도구를 갖추고 있어야 합니다.”라고 Mastercard의 최고 제품 책임자 Jorn Lambert는 말했습니다. “당사는 Cloudflare와 같은 업계 파트너와 협력하여 가맹점의 에이전트 검증을 간소화하고, 확장 가능하며 안전하고 보편적으로 채택될 수 있는 에이전트형 상거래에 대한 통합된 접근 방식을 보장하고 있습니다.”

“American Express는 가맹점이 신뢰할 수 있는 에이전트를 식별하고, 안전한 에이전트형 상거래 경험을 제공할 수 있도록 Cloudflare의 Web Bot Auth Protocol을 활용하게 되어 기쁩니다.”라고 American Express EVP 겸 글로벌 혁신 책임자인 Luke Gebb는 말했습니다. “신뢰와 책임은 당사 모든 활동의 핵심이며, 이번 협력은 모든 디지털 상호작용에서 안전성과 신뢰를 보장하겠다는 우리의 약속을 이어가는 계기가 될 것입니다.”

The following partners have provided feedback on utilizing Web Bot Auth for agentic commerce and will continue to evolve the framework together: Adyen, Checkout.com, Circle, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Webflow, and Worldpay.

에이전트-가맹점 연결성 보안 강화

Cloudflare와 결제 회사들은 Web Bot Auth를 활용해 에이전트형 상거래의 도입을 지원하고 있습니다. 이를 통해 가맹점은 합법적인 AI 에이전트에 안전하게 접근 권한을 부여하는 한편, 사기성 트래픽을 초기 단계에서 차단할 수 있습니다. 따라서 가맹점은 다음과 같은 역량을 확보할 수 있습니다.

고객 의도 파악: 에이전트가 제품 정보를 수집하거나 상품 및 서비스를 구매하기 전, 자신의 의도를 명확히 전달하고 검증할 수 있습니다.

에이전트가 제품 정보를 수집하거나 상품 및 서비스를 구매하기 전, 자신의 의도를 명확히 전달하고 검증할 수 있습니다. 고객과의 개인적 관계 유지 : 에이전트가 고객을 대신해 구매를 시작하더라도, 가맹점은 해당 고객이 기존 계정이나 쇼핑 이력을 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다.

: 에이전트가 고객을 대신해 구매를 시작하더라도, 가맹점은 해당 고객이 기존 계정이나 쇼핑 이력을 보유하고 있는지 확인할 수 있습니다. 에이전트의 결제 처리: 에이전트는 신용카드, 직불카드, 암호화폐 등 다양한 결제 수단을 사용해 구매를 완료할 수 있습니다.

이와 함께 Cloudflare는 Agent Payments Protocol 등 개방형 프로토콜에 기여하고, Cloudflare NET Dollar를 도입했으며, Coinbase와 함께 x402 Foundation을 설립하여 인터넷 전반에서 에이전트형 상거래의 확산을 가속화하고 있습니다.

