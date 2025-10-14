Cloudflare arbeitet mit führenden Zahlungsdienstleistern zusammen, um agentenbasierten Handel zu schützen und zu ermöglichen

San Francisco, Kalifornien, 14. Oktober 2025 – Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), der führende Anbieter im Bereich Connectivity Cloud, gab heute bekannt, dass es mit den größten Zahlungsunternehmen der Welt zusammenarbeitet, um eine Authentifizierungsebene für agentenbasierten Handel (Agentic Commerce) zu entwickeln. Diese branchenweite Zusammenarbeit nutzt das Web Bot Auth-Protokoll, wodurch KI-Agenten bei Millionen von Händlern weltweit einkaufen können.

Cloudflare und Visa haben gemeinsam das Trusted Agent Protocol entwickelt und eingeführt. Es ist ein neues Protokoll, das Zahlungsnetzwerken die Integration von Web Bot Auth ermöglicht und es Händlern erlaubt, sicher und transparent mit der nächsten Generation von KI-gesteuerten Shopping-Agenten zu interagieren. Visa integriert diese neuen Protokolle und Funktionen in seine agentenbasierte Zahlungsplattform, Visa Intelligent Commerce. Cloudflare arbeitet auch mit Mastercard und American Express zusammen, um Web Bot Auth zu nutzen. Mastercard integriert Web Bot Auth in Mastercard Agent Pay, was es Händlern ermöglicht, vertrauenswürdige Agenten zu identifizieren und auf einfache Weise sichere und personalisierte agentenbasierte Handelserlebnisse (Agentic Commerce) zu bieten. American Express wird Web Bot Auth auch für den Einsatz in seinem agentenbasierten Handelsprogramm nutzen. KI-Agenten, die mit dem Cloudflare Agents-SDK erstellt wurden, werden bald in der Lage sein, diese Protokolle zu nutzen, um autonom bei Millionen von Händlern weltweit einzukaufen.

Agentenbasierter Handel (Agentic Commerce) ist eine neue Form des Online-Shoppings, bei dem KI-Agenten für den Verbraucher als persönlicher Käufer fungieren und den gesamten Kaufprozess von Anfang bis Ende abwickeln. Sie schafft außergewöhnliche Chancen für Verbraucher und Händler, bringt aber auch neue Herausforderungen mit sich. Händler benötigen jetzt robuste Systeme, um zuverlässig zwischen vertrauenswürdigen KI-Agenten und bösartigen Bots zu unterscheiden und gleichzeitig ihren Kunden eine reibungslose Erfahrung zu bieten.

Einsatz von Web-Bot-Authentifizierung für Agentic Commerce

Die Anfang des Jahres vorgeschlagene Web Bot Auth ermöglicht es Bots und Agenten, sich selbst zu authentifizieren, und kann nun für den agentenbasierten Handel verwendet werden. Durch die Verwendung im Trusted Agent Protocol können Händler die Identität und Absicht des Agenten-Traffics feststellen und jede Zahlungsmethode eines Agenten, wie z. B. Kreditkarte, Debitkarte, Krypto und andere, sicher akzeptieren. Durch die Kompatibilität und Interoperabilität mit allen wichtigen Agenten-Frameworks schafft Web Bot Auth eine Authentifizierungsebene, die Händlern und Entwicklern den sicheren Einsatz von agentenbasiertem Handel im Maßstab des Internets ermöglicht.

„Die Zukunft des Handels ist agentenbasiert, und Cloudflare schafft die vertrauenswürdige Grundlage dafür“, sagt Stephanie Cohen, Chief Strategy Officer bei Cloudflare. „Wir ermöglichen es Entwicklern, Händlern und Zahlungsunternehmen direkt zu innovieren – und das beginnt damit, dass Sicherheit kein nachträglicher Gedanke ist, sondern von Anfang an mitgedacht wird. Mit unserem globalen Netzwerk sind wir einzigartig aufgestellt, um Vertrauensprotokolle bereitzustellen, die es KI-Agenten ermöglichen, sicher Transaktionen durchzuführen und so die nächste Ära des digitalen Handels für alle einzuläuten.“

„Da KI-Agenten beginnen, im Namen der Verbraucherinnen und Verbraucher Transaktionen abzuwickeln, bricht ein neues Zeitalter des Handels an – eines, das Vertrauen, Transparenz, Sicherheit und branchenspezifische Zusammenarbeit erfordert“, so Jack Forestell, Chief Product and Strategy Officer bei Visa. „Händler sollten in der Lage sein, Bots effektiv zu blockieren, ohne dabei echte Kunden auszuschließen – Trusted Agent Protocol hilft bei der Lösung dieses Problems.“

„Agenten könnten ein viel nahtloseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Allerdings wird dies nur möglich sein, wenn man dem Agenten vertrauen kann und wenn Händler über die Werkzeuge verfügen, die sie benötigen, um dieses neue Zeitalter des Handels problemlos zu unterstützen“, so Chief Product Jorn Lambert Officer bei Mastercard. „In Zusammenarbeit mit Branchenakteuren wie Cloudflare vereinfachen wir die Verifizierung von Agenten für Händler und gewährleisten einen einheitlichen Ansatz für den agentenbasierten Handel, der skalierbar, sicher und weit verbreitet ist.“

„American Express freut sich, das Web Bot Auth Protocol von Cloudflare nutzen zu können, um Händlern dabei zu helfen, vertrauenswürdige Agenten zu identifizieren und sichere Handelserfahrungen für Agenten zu bieten“, sagte Luke Gebb, EVP und Head of Global Innovation bei American Express. „Vertrauen und Verantwortung stehen im Zentrum unseres Handelns, und diese Zusammenarbeit unterstreicht unser fortwährendes Engagement für Sicherheit und Zuversicht bei jeder digitalen Interaktion.“

Die folgenden Partner haben Rückmeldungen zur Nutzung von Web Bot Auth für agentenbasierten Handel gegeben und werden das Rahmenwerk gemeinsam weiterentwickeln: Adyen, Checkout.com, Circle, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Webflow und Worldpay.

Sichere Verbindungen zwischen Agenten und Händlern

Cloudflare und Zahlungsunternehmen werden Web Bot Auth nutzen, um die Einführung des agentenbasierten Handels zu unterstützen. Dabei können Händler legitimen KI-Agenten Zugang gewähren und gleichzeitig betrügerischen Datenverkehr an der Eingangstür stoppen. Händler können:

Die Absicht der Kunden verstehen: Agenten können kommunizieren und ihre Absicht verifizieren, um Produktdetails zu erfassen oder einen Artikel oder eine Dienstleistung zu kaufen.

Agenten können kommunizieren und ihre Absicht verifizieren, um Produktdetails zu erfassen oder einen Artikel oder eine Dienstleistung zu kaufen. Persönliche Beziehungen zu Kunden pflegen : Händler können feststellen, ob ein Kunde über ein bestehendes Konto oder eine Einkaufshistorie verfügt, selbst wenn ein Vertreter einen Kauf im Namen des Kunden initiiert.

: Händler können feststellen, ob ein Kunde über ein bestehendes Konto oder eine Einkaufshistorie verfügt, selbst wenn ein Vertreter einen Kauf im Namen des Kunden initiiert. Zahlungen von Agenten verarbeiten: Agenten können verschiedene Zahlungsmethoden verwenden, darunter Kreditkarte, Debitkarte, Krypto oder andere, um einen Einkauf abzuschließen.

Cloudflare hat auch zu offenen Protokollen wie dem Agent Payments Protocol beigetragen, den Cloudflare NET Dollar eingeführt und gründet mit Coinbase die x402 Foundation – all dies wird dazu beitragen, den agentenbasierten Handel im Internet zu beschleunigen.

