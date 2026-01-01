與我們的 AI 團隊交談

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。探索如何在 Cloudflare 的全球網路上執行推論，以建置快速、可擴展且具經濟高效的 AI 應用程式。您帶來使用案例，我們將向您展示架構。 瞭解定價和遷移 。獲取您目前設定的完整分析、透明的定價明細，以及在 Cloudflare 上部署和擴展 AI 應用程式的逐步策略。

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