與我們的 AI 團隊交談
安排與我們的團隊通話，探索 Cloudflare 在自主式 AI 時代推出的平台，並瞭解如何建置、部署及最佳化 AI 應用程式，以提升效能、降低成本及擴展規模。
- 自訂您的示範 。體驗針對您特定使用案例的 AI 建置模塊現場演練，包括 Workers AI、AutoRag、AI Gateway 和 Agents。
- 最佳化您的資料堆疊 。探索如何在 Cloudflare 的全球網路上執行推論，以建置快速、可擴展且具經濟高效的 AI 應用程式。您帶來使用案例，我們將向您展示架構。
- 瞭解定價和遷移 。獲取您目前設定的完整分析、透明的定價明細，以及在 Cloudflare 上部署和擴展 AI 應用程式的逐步策略。
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