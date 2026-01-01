Échangez avec notre équipe spécialisée dans l'IA

Planifiez un entretien téléphonique avec notre équipe afin de découvrir la plateforme que propose Cloudflare pour l'ère de l'IA agentique, mais aussi d'apprendre à développer, déployer et optimiser vos applications IA pour bénéficier des meilleurs avantages en termes de performances, de coûts et d'échelle.

Personnalisez votre démonstration . Assistez à une démo en direct de nos composants dédiés au développement de l’IA (notamment Workers AI, AutoRag, AI Gateway et Agents) dans votre scénario d’utilisation spécifique.

. Assistez à une démo en direct de nos composants dédiés au développement de l’IA (notamment Workers AI, AutoRag, AI Gateway et Agents) dans votre scénario d’utilisation spécifique. Optimisez votre pile de données . Découvrez comment développer des applications IA rapides, évolutives et économiques en exécutant les tâches d’inférence sur le réseau mondial Cloudflare. Soumettez-nous votre scénario d’utilisation, nous vous montrerons de quelle architecture vous avez besoin.

. Découvrez comment développer des applications IA rapides, évolutives et économiques en exécutant les tâches d’inférence sur le réseau mondial Cloudflare. Soumettez-nous votre scénario d’utilisation, nous vous montrerons de quelle architecture vous avez besoin. Plus d’informations sur la tarification et la migration . Bénéficiez d’une analyse complète de votre configuration actuelle et d’une tarification transparente, tout en découvrant notre stratégie détaillée qui vous permettra de déployer et de faire évoluer vos applications IA sur Cloudflare.

La bande passante de notre équipe étant limitée,

les demandes sont soumises à une procédure d’approbation.