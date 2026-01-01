Sprechen Sie mit unserem KI-Team

Vereinbaren Sie einen Anruf mit unserem Team, um die Cloudflare-Plattform für die Agentic AI-Ära zu erkunden und zu erfahren, wie Sie Ihre KI-Anwendungen erstellen, bereitstellen und im Hinblick auf Performance, Kosten und Skalierung optimieren können.

Demo individuell gestalten . Erhalten Sie eine Live-Demonstration unserer KI-Bausteine, einschließlich Workers AI, AutoRag, AI Gateway und Agents für Ihren spezifischen Anwendungsfall.

. Erhalten Sie eine Live-Demonstration unserer KI-Bausteine, einschließlich Workers AI, AutoRag, AI Gateway und Agents für Ihren spezifischen Anwendungsfall. Optimieren Sie Ihren Daten-Stack . Entdecken Sie, wie Sie schnelle, skalierbare und kostengünstige KI-Anwendungen erstellen können, indem Sie Inferenzaufgaben im globalen Netzwerk von Cloudflare ausführen. Sie bringen Ihren Anwendungsfall ein, wir zeigen Ihnen die Architektur.

. Entdecken Sie, wie Sie schnelle, skalierbare und kostengünstige KI-Anwendungen erstellen können, indem Sie Inferenzaufgaben im globalen Netzwerk von Cloudflare ausführen. Sie bringen Ihren Anwendungsfall ein, wir zeigen Ihnen die Architektur. Erfahren Sie mehr über Preise und Migration . Erhalten Sie eine vollständige Analyse Ihres aktuellen Setups, eine transparente Preisaufschlüsselung und eine Schritt-für-Schritt-Strategie zur Bereitstellung und Skalierung Ihrer KI-Anwendungen auf Cloudflare.

Aufgrund der begrenzten Kapazitäten unseres Teams unterliegen Anfragen einem Genehmigungsverfahren.