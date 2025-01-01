无服务器计算如何提高性能？| Lambda 性能

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无服务器如何提高性能？

无服务器计算的一个优点是可以从任何地方运行应用程序代码。如定义所示，无服务器架构中没有源站；因此，代码可以在靠近最终用户的边缘位置运行。两个利用此功能、从而减少延迟的无服务器平台是 AWS Lambda@Edge 和 Cloudflare Workers。通过比较 Lambda 与 Cloudflare Workers 和 Lambda@Edge 的性能，可以观察在边缘部署无服务器应用程序的效果。测试结果（如下）表明，Cloudflare Workers 通常具有更快的响应速度。

什么是 AWS Lambda？

AWS Lambda 是 Amazon Web Services 提供的无服务器基础设施服务。Lambda 托管以多种语言编写的事件驱动型应用程序功能，并在需要时启动和运行这些功能。

AWS Lambda 部署在哪里？

AWS 在全球范围提供众多部署区域。通常，Lambda 托管的应用程序仅托管在这些区域中的某一个区域。

什么是 AWS Lambda@Edge？

AWS Lambda@Edge 是部署在全球各地的所有 AWS 区域，而不是一个当地地理区域的 Lambda 服务。尽管 Lambda 支持多种语言，但 Lambda@Edge 功能在 Node.js（用于执行 JavaScript 的运行时环境）上运行。触发 Lambda@Edge 功能时，它会在最靠近触发事件源的 AWS 区域内运行，这意味着它在尽可能靠近使用该应用程序的人员或机器的区域运行。

例如，假设芝加哥的用户使用无服务器架构的应用程序请求一些信息。如果无服务器应用程序的基础设施使用 US-East-1 区域（位于弗吉尼亚州）内的 AWS Lambda 进行托管，请求须一直传送到弗吉尼亚州的 AWS 中心，响应也将从那里一直传回到芝加哥。但是，如果应用程序使用 AWS Lambda@Edge 托管，则请求和响应仅需往返于最近的 AWS 区域，即俄亥俄州的 US-East-2。与 AWS Lambda 相比，距离缩短减少了延迟。

AWS Lambda@Edge 与 Cloudflare Workers

与 AWS Lambda@Edge 相似，Cloudflare Workers 是由世界各地的数据中心托管的事件驱动型 JavaScript 功能。但是，这两种无服务器基础设施服务之间有许多重要区别。Cloudflare Workers 直接在 Chrome V8 上运行，而不是在 Node.js 上运行，并且 Cloudflare 在全球 200 个城市拥有数据中心。由于它们直接使用 V8，因此，与其他无服务器平台相比，Cloudflare Workers 可以更快地启动并且消耗更少的资源。在上面的示例中，如果芝加哥的用户试图从使用 Cloudflare Workers 构建的应用程序获取响应，则该请求将传输到芝加哥（而不是俄亥俄州）的 Cloudflare PoP。

什么是延迟？延迟如何影响用户行为？

在网络中，“延迟”是加载所请求的信息之前的延迟时间长度。随着延迟增加，离开网页的用户数量也会随之增加。

即使加载时间小幅缩短，也可以大大提高用户参与度。例如，沃尔玛（Walmart）进行的一项研究表明，页面加载时间每缩短一秒钟，转化率就会提高 2%。相反，随着延迟增加，用户更可能停止使用网站或应用程序。随着传输距离缩短，延迟会减小。

什么是接入点（PoP）？

接入点（PoP）是通信网络相互连接的地方，在 Internet 语境中，它是人们连接到 Internet 的硬件（路由器、交换机、服务器等）的地方。在边缘网络中，接入点是边缘服务器位置。边缘上的 PoP 越多，就能为更多用户提供更快的响应速度，因为 PoP 在地理位置上靠近用户的可能性随 PoP 的增加而增加。

无服务器功能的平均响应速度有多快？

为了展示无服务器响应能力并测试在多个 PoP 部署无服务器功能的有效性，Cloudflare 对 AWS Lambda、Lambda@Edge 和 Cloudflare Workers 进行了测试。（测试功能是一些简单脚本，运行时会返回运行时间。）

下表显示了 AWS Lambda（蓝色）、AWS Lambda@Edge（绿色）和 Cloudflare Workers（红色）的功能响应时间。针对此测试，AWS Lambda 功能托管在 US-East-1 地区。

在无服务器架构中，运行代码的位置（就地理位置而言）会对延迟产生影响。如果运行应用程序代码的位置距离用户较近，信息不必传输那么远，应用程序的响应速度就会更快，因此应用程序的性能将提升。尽管这三种服务的响应时间都会变化，但 Cloudflare Workers 的响应速度通常最快。Lambda@Edge紧随其后，证明了在多个位置运行无服务器功能的好处。

尽管 AWS 区域遍布全球，但 Cloudflare 的 PoP 总数更高。Cloudflare 还执行了仅限于北美地区的测试，并过滤了由 DNS 解析引起的延迟。下面显示的结果示例再次证明了更多 PoP 有助于减少延迟和提升性能。请注意，Cloudflare Workers 响应花费的时间最少。

无服务器冷启动：无服务器架构中新进程的响应速度有多快？

在无服务器计算中，“冷启动”是指一个最近未运行的功能必须响应某个事件。此类功能需要“启动”后才能运行，这通常需要几毫秒的时间。这可能会导致其他延迟问题。

Cloudflare Workers 完全消除了冷启动，这意味着它们的启动时间为零。Cloudflare 全球网络中的每个位置都是这种情况。相比之下，Lambda 和 Lambda@Edge 函数都可能需要一秒钟的时间才能从冷启动响应。

差异主要源于 Cloudflare Workers 在 Chrome V8 而非 Node.js 上运行。Node.js 构建于 Chrome V8 之上，启动时间更长，并需要消耗更多内存。通常，V8 实例只需不到 5 毫秒的时间即可启动。

了解有关 Cloudflare Workers 的更多信息。