Para armazenamento R2, os participantes do Cloudflare for Startups poderão acessar até US$ 10.000 em uso durante o programa.

Para ajudar você a dimensionar e otimizar sua infraestrutura on-line, também oferecemos acesso a uma variedade de serviços avançados. Para começar, sua conta receberá um crédito de até US$ 250.000 em serviços* baseados em uso. Todos os benefícios expirarão em um ano do início do programa Startup.

Desenvolver ativamente no Cloudflare Workers? Encontre o financiamento, as ferramentas e a comunidade para ajudar a escalar sua startup por meio do Workers Launchpad.

Termos do Programa Startup

A aceitação no programa Cloudflare para Startups ocorre a critério exclusivo da Cloudflare. A Cloudflare poderá alterar ou descontinuar o programa ou quaisquer de seus aspectos (incluindo estes termos) a qualquer momento, sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de suspender ou encerrar seu acesso ao programa. Os créditos são intransferíveis, não reembolsáveis, não conversíveis em dinheiro e não podem ser vendidos, comprados nem trocados. Você é responsável por pagar quaisquer possíveis impostos associados ao valor dos créditos. O plano Startup da Cloudflare é de até um ano ou uso total dos créditos, o que ocorrer primeiro, e está sujeito às limitações de uso específicas do produto descritas na página Cloudflare para Startups ou conforme fornecido pela Cloudflare. Você concede à Cloudflare um direito não exclusivo, mundial e livre de royalties a incluir o nome e o logotipo de sua empresa em quaisquer sites, brochuras, folhetos, apresentações, relatórios anuais e quaisquer outros materiais de marketing da Cloudflare. O Plano Startup não pode ser usado pelos clientes Enterprise existentes. O Plano Startup não inclui o Registrar; para maior clareza, todas as compras do Registrar devem ser pagas integralmente usando a forma de pagamento associado à sua conta. Como um participante do Plano Startup, você só poderá usar até US$ 10 mil em créditos para quaisquer serviços do R2. Você será solicitado a criar uma conta na Cloudflare e a fazer upload de uma forma de pagamento válida em arquivo. Seu uso de nossos serviços também está sujeito aos cloudflare.com/terms/. O Plano Startup não inclui gerenciamento de contas, suporte por telefone de nível empresarial 24 horas por dia ou um acordo de nível de serviço. Após a expiração dos créditos, a Cloudflare irá debitar seu cartão de crédito em arquivo, a menos que você assine um contrato de serviços pré-pagos.