Die Sicherheits- und Performance-Dienste laufen auf jedem Server an jedem Ort, an dem sich Ihr Code befindet, und die Single-Pass-Überprüfung und -Verarbeitung von Anfragen reduziert Verzögerungen.

Um Sie bei der Skalierung und Optimierung Ihrer Online-Infrastruktur zu unterstützen, bieten wir Ihnen außerdem Zugang zu einer Reihe von fortschrittlichen Services. Für den Anfang werden Ihrem Konto bis zu 250.000 USD an Serviceguthaben* für diese nutzungsbasierten Dienste gutgeschrieben. Alle Leistungen verfallen innerhalb von 1 Jahr nach Beginn der Teilnahme am Startup-Programm.

Startup-Programm: AGB

Die Aufnahme in das „Cloudflare for Startups“-Programm liegt im alleinigen Ermessen von Cloudflare. Cloudflare kann das Programm oder einzelne Aspekte davon (einschließlich dieser Bedingungen) jederzeit und ohne Vorankündigung ändern oder einstellen. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren Zugang zum Programm auszusetzen oder zu beenden. Credits sind nicht übertragbar, nicht erstattungsfähig, nicht gegen Bargeld einlösbar und können nicht verkauft, gekauft oder getauscht werden. Sie sind für die Zahlung möglicher Steuern im Zusammenhang mit dem Wert der Credits verantwortlich. Der Cloudflare Startup-Tarif gilt bis zu einem Jahr für die vollständige Nutzung der Credits, je nachdem, was zuerst eintritt, und unterliegt den produktspezifischen Nutzungsbeschränkungen, die auf der Seite „Cloudflare für Startups“ beschrieben sind oder anderweitig von Cloudflare bereitgestellt werden. Sie gewähren Cloudflare ein nicht-exklusives, weltweites, unentgeltliches Recht, den Namen und das Logo Ihres Unternehmens auf allen Cloudflare-Websites, Broschüren, Flyern, Präsentationen, Jahresberichten und anderen Marketingmaterialien zu verwenden. Der Startup-Tarif kann nicht von bestehenden Enterprise-Kunden genutzt werden. Der Startup-Tarif beinhaltet keine Registrierstelle. Zur Klarstellung: Alle Registrierstellen-Käufe müssen vollständig mit der Ihrem Konto zugeordneten Zahlungsmethode bezahlt werden. Als Teilnehmer im Startup-Tarif können Sie nur bis zu 10.000 $ an Credits für R2-Services verwenden. Sie müssen ein Cloudflare-Konto anlegen und eine gültige Zahlungsmethode einrichten. Ihre Nutzung unserer Dienste unterliegt auch den cloudflare.com/terms/. Der Startup-Tarif beinhaltet keine Kontoverwaltung, keinen Rund-um-die-Uhr-Telefonsupport für Enterprise und kein Service Level Agreement. Nach Verfall der Credits wird Cloudflare Ihre hinterlegte Kreditkarte belasten, es sei denn, Sie schließen einen Vertrag für Prepaid-Dienste ab.