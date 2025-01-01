Чтобы помочь вам масштабировать и оптимизировать свою онлайн-инфраструктуру, мы также предлагаем доступ к множеству расширенных сервисов. Чтобы вы могли начать работу, ваша учетная запись включает обслуживание на сумму до 250 000 долл. для этих сервисов* с оплатой по факту использования. Срок действия всех преимуществ истекает в течение 1 года с момента начала участия в Программе для стартапов.

Что касается хранилища R2, участники Cloudflare для стартапов смогут получить доступ к использованию, эквивалентному 10 000 долл., на время действия программы.

Вот список всех продуктов, доступных в рамках гибкого использования (Flex Usage):