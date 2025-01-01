Программа Cloudflare для стартапов помогает стартапам подключать, защищать и разрабатывать приложения для Интернета и SaaS.
Затраты не должны стать бременем на старте. Чтобы подпадать в программу стартапов, организации должны соответствовать одному из следующих критериев:
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись в Cloudflare и добавьте действительную кредитную карту.
Заполните форму (укажите все подробности о том, что вы разрабатываете, а также о своей команде). После заполнения формы вы получите автоматическое письмо с подтверждением по электронной почте.
После отправки формы еще раз проверьте свой почтовый ящик, чтобы убедиться, что ваша учетная запись Cloudflare для стартапов активирована.
Сервисы обеспечения безопасности и производительности работают на каждом сервере в любом месте, где находится ваш код, а проверка и обработка запросов в один проход сокращают задержки.
Приложения и код автоматически развертываются в регионе «Земля» практически без настройки и позволяют воспользоваться преимуществами нашей пропускной способности сети, которая составляет 280 Тбит/с и постоянно увеличивается.
Наше облако connectivity cloud оптимизировано для обучения, инференса, безопасности и оптимизации ИИ и предлагает хранение данных без платы за исходящий трафик.
Прямой путь от написания кода до производственного развертывания, с ускорением разработки функций и приложений, а также с автоматизацией ключевых оптимизаций и конфигураций.
For startups who are just getting started. This tier is great for building, testing, and iterating their product.
For startups with early adopters and proving product market fit.
$5k criteria plus:
For startups that have raised capital, and are experiencing high growth.
$25k criteria plus:
For scaling startups that belong to our Tier 1 VC and accelerator network, building a mission critical AI application, or are participating in our Workers Launchpad Program.
$100k criteria plus:
Чтобы помочь вам масштабировать и оптимизировать свою онлайн-инфраструктуру, мы также предлагаем доступ к множеству расширенных сервисов. Чтобы вы могли начать работу, ваша учетная запись включает обслуживание на сумму до 250 000 долл. для этих сервисов* с оплатой по факту использования. Срок действия всех преимуществ истекает в течение 1 года с момента начала участия в Программе для стартапов.
Что касается хранилища R2, участники Cloudflare для стартапов смогут получить доступ к использованию, эквивалентному 10 000 долл., на время действия программы.
Вот список всех продуктов, доступных в рамках гибкого использования (Flex Usage):
Активно разрабатываете на Cloudflare Workers? Найдите финансирование, инструменты и сообщество, которые помогут масштабировать ваш стартап с помощью Workers Launchpad.
Решение о приеме для участия в программе Cloudflare для стартапов принимается исключительно компанией Cloudflare. Cloudflare может изменить или прекратить действие программы или любого из ее положений (включая настоящие условия) в любое время без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право временно прекратить или аннулировать ваш доступ к программе. Кредиты не подлежат передаче, возврату или обмену на наличные деньги, а также не могут быть проданы, приобретены или обменены по бартеру. Вы несете ответственность за уплату любых возможных налогов, связанных со стоимостью кредитов. План Cloudflare для стартапов рассчитан на срок до одного года или до полного использования кредитов (в зависимости от того, что наступит раньше) и регулируется ограничениями по использованию для конкретного продукта, описанными на странице плана Cloudflare для стартапов, или иными способами, предусмотренными Cloudflare. Вы предоставляете Cloudflare неисключительное, общемировое и безвозмездное право размещать название и логотип вашей компании на любых веб-сайтах, в любых брошюрах, листовках, презентациях, годовых отчетах и в любых других маркетинговых материалах Cloudflare. План для стартапов не предназначен для уже действующих корпоративных клиентов. План для стартапов не включает в себя продукт Registrar. Для ясности: все покупки Registrar должны оплачиваться в полном объеме с использованием того способа оплаты, который связан с вашей учетной записью. Будучи участником Плана для стартапов, вы сможете использовать кредиты на сумму до 10 000 долларов для любых сервисов R2. Вам необходимо будет создать учетную запись Cloudflare и загрузить в файл действительный способ оплаты. Использование вами наших сервисов также регулируется условиями, приведенными на странице cloudflare.com/terms/. План для стартапов не включает в себя управление учетными записями, корпоративную поддержку по телефону 24/7 и соглашение об уровне обслуживания. По истечении срока действия кредита Cloudflare снимет средства с кредитной карты, указанной в вашей учетной записи, если вы не заключите договор об использовании предоплаченных сервисов.