Termes du programme pour start-ups

L'acceptation au sein du programme Cloudflare for Startups est à la seule discrétion de Cloudflare. Cloudflare peut modifier ou interrompre le programme ou n'importe quel aspect de celui-ci (comme les présentes conditions) à tout moment et sans préavis. Nous nous réservons le droit de suspendre ou de mettre fin à votre accès au programme. Les crédits ne sont pas transférables, remboursables, ni transformables contre leur valeur en espèces et ne peuvent pas être vendus, achetés ou échangés. Vous êtes responsable du versement des taxes potentielles associées à la valeur des crédits. L'offre Startup Cloudflare court pendant un an ou jusqu'à utilisation complète des crédits, selon la première échéance. Elle est soumise aux limitations d'utilisation spécifiques aux produits, décrites sur la page Cloudflare for Startups ou autrement fournies par Cloudflare. Vous accordez à Cloudflare une licence non exclusive, mondiale et libre de droits pour inclure le nom et le logo de votre entreprise dans n'importe quel(le) site web, brochure, prospectus, rapport annuel et tout autre support marketing de Cloudflare. Les clients Enterprise existants ne peuvent souscrire à l'offre Startup. L'offre Startup n'inclut pas Registrar. Par souci de clarté, tous les achats concernant Registrar doivent être réglés intégralement à l'aide du moyen de paiement associé à votre compte. En tant que participant à l'offre Startup, vous ne pourrez utiliser de crédits qu'à concurrence de 10 000 USD pour l'un quelconque des services R2. Vous serez tenu de créer un compte Cloudflare et de lui adjoindre un moyen de paiement en cours de validité sur fichier. Votre utilisation des services est également soumise à nos conditions générales, disponibles sur cloudflare.com/terms/. L'offre Startup ne comprend pas de gestion de compte, de support téléphonique Enterprise disponible 24 h/24, 7 j/7 ou de contrat de niveau de service (SLA). À expiration des crédits, Cloudflare facturera le moyen de paiement que vous avez associé à votre compte à moins que vous ne contractiez un accord de services prépayés.