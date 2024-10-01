為了幫助您擴充及最佳化線上基礎架構，我們還提供各種進階服務。為了幫助您開始使用，您的帳戶將針對這些基於使用量的服務，存入價值高達 250,000 美元的服務*�。所有權益將在新創公司計畫開始後 1 年內到期。

對於 R2 儲存空間，Cloudflare for Startups 參與者在整個計畫期間將獲得高達 10,000 美元的使用量。

以下是 Flex Usage 中所有可用產品的清單：