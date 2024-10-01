Cloudflare for Startups 幫助新創公司連接、保護和建立網際網路和 SaaS 應用程式。
剛起步時，成本不應成為負擔。 若要符合新創公司計畫的資格，組織必須滿足以下其中一個條件：
安全性和效能服務在程式碼所在的每個位置的每台伺服器上執行，並且單遍檢查和請求處理降低了延遲。
幾乎無需任何設定，應用程式和程式碼即可自動部署到全球範圍，並利用我們 280 Tbps（且仍在不斷增長）的網路處理能力。
我們的全球連通雲針對 AI 訓練、推斷、安全性和最佳化進行了最佳化，並提供零輸出費用的儲存體。
從撰寫程式碼到生產部署，一路暢通，不僅可推動更快速的功能和應用程式開發，也可實現自動化金鑰最佳化和設定。
為了幫助您擴充及最佳化線上基礎架構，我們還提供各種進階服務。為了幫助您開始使用，您的帳戶將針對這些基於使用量的服務，存入價值高達 250,000 美元的服務*�。所有權益將在新創公司計畫開始後 1 年內到期。
對於 R2 儲存空間，Cloudflare for Startups 參與者在整個計畫期間將獲得高達 10,000 美元的使用量。
以下是 Flex Usage 中所有可用產品的清單：
正在 Cloudflare Workers 上進行積極構建？利用 Workers Launchpad，尋找資金、工具和社群來協助擴展您的新創企業。
是否接受公司參與 Cloudflare for Startups 由 Cloudflare 自行決定。Cloudflare 可能會隨時變更或終止該計畫或其任何方面（包括這些條款），恕不另行通知。我們保留暫停或終止您參與本計畫的權利。信用額度不可轉讓、不可退款、不可兌換現金，也不得出售、購買或交換。您有責任支付與額度價值相關的任何潛在稅款。Cloudflare 新創公司方案的有效期為最長一年或用光額度（以先到者為準），並受 Cloudflare for Startups 頁面所述的特定於產品的使用限制或 Cloudflare 提供的其他規定之約束。您授予 Cloudflare 非專屬、免版稅的全球權利，以便其將您公司的名稱和標誌包含在 Cloudflare 網站、摺頁冊、傳單、簡報、年報和任何其他行銷材料中。現有企業客戶可能無法使用新創公司方案。新創公司方案不包括網域名稱註冊商，為了清楚起見，所有網域名稱註冊商購買必須使用與您帳戶關聯的付款方式全額支付。作為新創公司方案參與者，您只能將最多 10,000 美元的額度用於任何 R2 服務。您需要建立一個 Cloudflare 帳戶，並上傳有效的付款方式進行存檔。您使用我們的服務還須遵守 cloudflare.com/terms/。新創公司方案不包含帳戶管理、全天候企業電話支援或服務等級協定。信用額度到期後，除非您簽訂了預付服務合約，否則Cloudflare 會向您的存檔信用卡收取費用。