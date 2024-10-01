Cloudflare for Startups

Cloudflare for startups hero

Cloudflare for Startups 帮助初创公司连接、保护和构建互联网及 SaaS 应用。

刚起步时，费用不应该成为负担。 要符合 Startup 项目资格，组织必须满足以下其中一个条件：

  • 构建基于软件的产品或服务
  • 过去 5 年内成立
  • 获得融资介于 5 万至 500 万美元
  • 拥有 LinkedIn 档案
  • 拥有有效的网站和电子邮件地址
  • 加分项：属于一个得到认可的加速器
  • 加分项：帐户电子邮件与域名一致
Cloudflare for startups hero
如何开始

简单三步即可开始使用

User add member icon
1) 创建免费帐户

注册一个免费 Cloudflare 帐户，并添加有效的信用卡。

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2) 填写表单

请填写表单（包括您正在构建的内容及团队的详细信息）。填写表单后，您将收到一封自动确认电子邮件。

3) 检查您的收件箱

提交表单后，请再次查看您的收件箱，以确认您的 Cloudflare for Startups 帐户已激活。

Startup 计划的优势
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快速、安全的客户体验

安全和性能服务在您的代码托管的每个位置的每台服务器上运行，一次通过的检查和请求处理可减少延迟。

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自动、近乎无限的规模

应用和代码会自动部署到全球范围，几乎不需要任何配置，并利用我们高达 280 Tbps（且不断增长）的网络容量。

GPU icon
简化 AI 采用

我们的全球连通云为 AI 训练、推理、安全和优化进行了优化，并提供零出口费用存储。

Improved performance icon
加快开发

从编写代码直达生产部署，加快功能和应用开发，自动化关键优化和配置。

立即申请加入 Startup 计划

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可扩展服务

Flex Usage：随您的需求而扩展

为了帮助您扩展和优化在线基础设施，我们还提供多种高级服务。为了帮助您起步，我们会向您的帐户存入价值高达 250,000 美元的服务额度*，适用于这些按使用量计费的服务。所有优惠将在启动 Startup 计划一年内有效。

对于 R2 存储，Cloudflare for Startups 计划的参与者在计划有效期内可以获得最高 1 万美元的使用量。

如下是所有 Flex Usage 中可用的产品：

Workers Launchpad 基金计划

正积极在 Cloudflare Workers 上进行构建吗？通过 Workers Launchpad 找到资金、工具和社区，以帮助您的初创公司发展壮大。

了解更多

初创公司计划条款

是否接受申请者加入 Cloudflare for Startups 计划完全 Cloudflare 自行决定。Cloudflare 可能随时更改或停止该计划或其任何部分（包括这些条款），恕不另行通知。Cloudflare 保留暂停或终止您访问该计划的权利。积分不可转让、不可退回、不可兑换现金，也不得出售、购买或交换。您负责支付与积分价值相关的潜在税款。Cloudflare Startup 计划有效期长达一年，可供充分使用所有积分（以先发生的情况为准），并且受 Cloudflare for Startups 页面上所述的特定产品使用限制或 Cloudflare 其他规定的约束。您授予 Cloudflare 非排他性、全球性、免版税权利，让其能够在所有 Cloudflare 网站、手册、传单、演示文稿、年度报告及其他营销材料中添加贵公司名称和徽标。现有企业客户可能无法参加 Startup 计划。Startup 计划不包括注册商，为了清楚起见，所有注册商购买费用，必须使用与您个人帐户相关联的付款方式全额支付。作为 Startup 计划参与者，您只能使用最多 1 万美元的积分来购买任意 R2 服务。您必须创建一个 Cloudflare 帐户并设置有效的付款方式。您使用我们的服务也须遵守 cloudflare.com/terms/ 规定的条款。Startup 计划不包括帐户管理、24/7 企业电话支持或服务水平协议。积分到期后，Cloudflare 将向您的信用卡收取费用，除非您签订了预付费服务合同。

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