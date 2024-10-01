Cloudflare for Startups 帮助初创公司连接、保护和构建互联网及 SaaS 应用。
刚起步时，费用不应该成为负担。 要符合 Startup 项目资格，组织必须满足以下其中一个条件：
安全和性能服务在您的代码托管的每个位置的每台服务器上运行，一次通过的检查和请求处理可减少延迟。
应用和代码会自动部署到全球范围，几乎不需要任何配置，并利用我们高达 280 Tbps（且不断增长）的网络容量。
我们的全球连通云为 AI 训练、推理、安全和优化进行了优化，并提供零出口费用存储。
从编写代码直达生产部署，加快功能和应用开发，自动化关键优化和配置。
为了帮助您扩展和优化在线基础设施，我们还提供多种高级服务。为了帮助您起步，我们会向您的帐户存入价值高达 250,000 美元的服务额度*，适用于这些按使用量计费的服务。所有优惠将在启动 Startup 计划一年内有效。
对于 R2 存储，Cloudflare for Startups 计划的参与者在�计划有效期内可以获得最高 1 万美元的使用量。
如下是所有 Flex Usage 中可用的产品：
正积极在 Cloudflare Workers 上进行构建吗？通过 Workers Launchpad 找到资金、工具和社区，以帮助您的初创公司发展壮大。
是否接受申请者加入 Cloudflare for Startups 计划完全 Cloudflare 自行决定。Cloudflare 可能随时更改或停止该计划或其任何部分（包括这些条款），恕不另行通知。Cloudflare 保留暂停或终止您访问该计划的权利。积分不可转让、不可退回、不可兑换现金，也不得出售、购买或交换。您负责支付与积分价值相关的潜在税款。Cloudflare Startup 计划有效期长达一年，可供充分使用所有积分（以先发生的情况为准），并且受 Cloudflare for Startups 页面上所述的特定产品使用限制或 Cloudflare 其他规定的约束。您授予 Cloudflare 非排他性、全球性、免版税权利，让其能够在所有 Cloudflare 网站、手册、传单、演示文稿、年度报告及其他营销材料中添加贵公司名称和徽标。现有企业客户可能无法参加 Startup 计划。Startup 计划不包括注册商，为了清楚起见，所有注册商购买费用，必须使用与您个人帐户相关联的付款方式全额支付。作为 Startup 计划参与者，您只能使用最多 1 万美元的积分来购买任意 R2 服务。您必须创建一个 Cloudflare 帐户并设置有效的付款方式。您使用我们的服务也须遵守 cloudflare.com/terms/ 规定的条款。Startup 计划不包括帐户管理、24/7 企业电话支持或服务水平协议。积分到期后，Cloudflare 将向您的信用卡收取费用，除非您签订了预付费服务合同。