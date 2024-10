W przypadku pamięci masowej R2 uczestnicy programu Cloudflare for Startups będą mogli uzyskać dostęp do maksymalnie 10 tys. USD do wykorzystania w czasie jego trwania.

Warunki Programu dla startupów

Przyjęcie do programu Cloudflare for Startups odbywa się według wyłącznego uznania firmy Cloudflare. Cloudflare może zmienić lub zakończyć program lub jakikolwiek jego aspekt (w tym niniejsze warunki) w dowolnym momencie, bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do programu. Kredyty są niezbywalne, bezzwrotne, nie można ich wymienić na gotówkę ani sprzedać, kupić lub wymienić na inne usługi. Uczestnik programu ponosi odpowiedzialność za zapłatę ewentualnych podatków związanych z wartością przyznanych mu kredytów. Plan Cloudflare Startup obejmuje maksymalnie jeden rok lub okres do momentu pełnego wykorzystania kredytów, w zależności od tego, który okres upłynie jako pierwszy, i podlega ograniczeniom użytkowania określonym dla produktu, opisanym na stronie Cloudflare for Startups lub w inny sposób określonym przez firmę Cloudflare. Uczestnik programu udziela firmie Cloudflare niewyłącznego, ogólnoświatowego prawa do wykorzystania nazwy i logo swojej firmy w witrynach internetowych, broszurach, ulotkach, prezentacjach, raportach rocznych oraz innych materiałach marketingowych firmy Cloudflare, bez opłat licencyjnych. Plan Startup nie może być używany przez dotychczasowych klientów korporacyjnych. Plan Startup nie obejmuje usługi Registrar — dla jasności, wszystkie zakupy usługi Registrar muszą zostać opłacone w całości przy użyciu metody płatności powiązanej z kontem Uczestnika programu. Uczestnik programu korzystający z planu Startup może wykorzystać kredyty na maksymalną kwotę 10 000 USD na dowolne usługi R2. Uczestnik programu zobowiązuje się do założenia konta Cloudflare i dodania ważnej metody płatności. Korzystanie z naszych usług podlega również warunkom dostępnym na stronie cloudflare.com/terms/. Plan Startup nie obejmuje zarządzania kontem, całodobowej telefonicznej pomocy technicznej dla przedsiębiorstw ani umowy o gwarantowanym poziomie usług. Po wygaśnięciu kredytów Cloudflare zacznie obciążać kartę kredytową Uczestnika programu zapisaną w systemie, chyba że Uczestnik zawrze umowę na usługi przedpłacone.