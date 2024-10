Cloudflare para startups

Condiciones del Programa para startups

La aceptación en el programa Cloudflare for Startups queda a la entera discreción de Cloudflare. Cloudflare puede cambiar o interrumpir el programa o cualquier aspecto del mismo (incluidas estas condiciones) en cualquier momento y sin previo aviso. Nos reservamos el derecho a suspender o cancelar tu acceso al programa. Los créditos son intransferibles, no reembolsables, no canjeables por dinero en efectivo y no se pueden vender, comprar ni intercambiar. Eres responsable de pagar cualquier posible impuesto asociado al valor de los créditos. El plan Startup de Cloudflare tiene una duración máxima de un año o hasta que se utilice la totalidad de los créditos, lo que ocurra primero, y está sujeto a las limitaciones de uso específicas del producto descritas en la página de Cloudflare for Startups o según lo dispuesto por Cloudflare. Concedes a Cloudflare un derecho no exclusivo, mundial y libre de derechos de autor para incluir el nombre y el logotipo de tu empresa en cualquier sitio web, folleto, presentación, informe anual y otros materiales de marketing de Cloudflare. Los clientes Enterprise existentes no pueden usar el plan Startup. El plan Startup no incluye Registrar. Para mayor claridad, todas las compras de Registrar deben pagarse en su totalidad utilizando el método de pago asociado a tu cuenta. Como participante del plan Startup, solo podrás utilizar créditos hasta un máximo de 10 000 USD para cualquiera de los servicios R2. Deberás crear una cuenta de Cloudflare y cargar un método de pago válido en el archivo. El uso que hagas de nuestros servicios también está sujeto a https://www.cloudflare.com/es-es/terms/. El plan Startup no incluye los servicios de gestión de la cuenta, el soporte telefónico interrumpido del plan Enterprise ni el acuerdo de nivel de servicio. Cuando caduquen los créditos, Cloudflare facturará a la tarjeta de crédito que tengamos registrada, a menos que suscribas un contrato de servicios de prepago.