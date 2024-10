Cloudflare per Startup

Termini del programma per start up

L'accettazione in Cloudflare for Startups è a sola discrezione di Cloudflare. Cloudflare può modificare o interrompere il programma o qualsiasi aspetto dello stesso (inclusi i presenti termini) in qualsiasi momento e senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di sospendere o interrompere l'accesso al programma. I crediti non sono trasferibili, non sono rimborsabili, non sono convertibili in denaro e non possono essere venduti, acquistati o barattati. L'utente è responsabile del pagamento di eventuali tasse associate al valore dei crediti. Il piano Cloudflare Startup è valido per un anno per l'utilizzo completo dei crediti, a seconda di quale evento si verifica per primo, ed è soggetto alle limitazioni di utilizzo specifiche del prodotto descritte nella pagina Cloudflare per le startup o come altrimenti specificato da Cloudflare. Concedi a Cloudflare il diritto non esclusivo, mondiale e gratuito di includere il nome e il logo della tua azienda su qualsiasi sito web, brochure, volantini, presentazioni, relazioni annuali e qualsiasi altro materiale di marketing di Cloudflare. Il piano Startup non può essere utilizzato dai clienti aziendali esistenti. Il piano Startup non include il Registrar; per chiarezza, tutti gli acquisti del Registrar devono essere pagati per intero utilizzando il metodo di pagamento associato al tuo account. In qualità di partecipante al piano Startup, potrai utilizzare fino a un massimo di 10.000 dollari di crediti per qualsiasi servizio R2. Ti verrà richiesto di creare un account Cloudflare e di caricare un metodo di pagamento valido in archivio. L'utilizzo dei nostri servizi è soggetto anche alle condizioni indicate su cloudflare.com/terms/. Il piano Startup non include la gestione degli account, l'assistenza telefonica aziendale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, né un contratto di servizio. Alla scadenza dei crediti, Cloudflare addebiterà l'importo sulla carta di credito registrata, a meno che non si stipuli un contratto per servizi prepagati.